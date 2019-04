Justin Bieber depressione, ora sta meglio: “Bello avere una mente sana”

Justin Bieber sta combattendo contro la depressione. Il cantante spiega attraverso i social come sta ora

Justin Bieber sta combattendo contro quello che viene definito il “Male del secolo”, la depressione. Sono mesi oramai che la popstar ha apertamente dichiarato di essere in cura per insonnia, ansia e depressione. Dopo l’annuncio del suo addio alla musica (che ci auguriamo duri fino alla sua completa guarigione, ndr.) Bieber sta tenendo informati i suoi fan che gli sono sempre vicino e lo stanno accompagnando nella sua battaglia. A spiegare le sue attuali condizioni di salute è proprio Justin attraverso una story Instagram. Il cantante si fotografa mentre è in terapia e commenta così la serenità che sta trovando dalle cure: “È bello avere una mente sana e sane emozioni“. Secondo quanto traspare dalla sua dichiarazioni Bieber sta trovando giovamento dalle cure e sta piano piano tornando alla normalità. Nonostante questo non mancano polemiche e accuse per il famoso pesce d’aprile che ha sconvolto il web.

Justin Bieber la centro di polemiche e accuse: la popstar è costretta ad intervenire

Matrimonio, accuse, polemiche. A causa di tutto questo Justin Bieber riempie pagine e pagine di siti e giornali di gossip. Prima il rinvio del secondo matrimonio con Hailey Baldwin, poi le accuse del web sul presunto desiderio di tornare tra le braccia della ex Selena Gomez e poi l’ormai famoso pesce d’aprile che non è andato già a diversi sul web. Justin si è trovato costretto a dire la sua e scusarsi. Il 1 aprile infatti Bieber e consorte hanno annunciato al mondo intero di aspettare il primo figlio, con tanto di ecografia. La foto ha fatto in poco tempo il giro del mondo e in molti ci sono cascati. Era tutto uno schermo e da lì sono partite accuse e indignazioni da parte di fan e non solo. Per questo il cantante si è trovato costretto a spiegare lo motivazioni del suo gesto e scusarsi pubblicamente.

Justin Bieber e la depressione: stop dalla musica

Un periodo bello ma allo stesso tempo brutto quello che sta vivendo Justin Bieber. Dopo il matrimonio con la modella Hailey Baldwin, la popstar ha deciso di prendersi uno stop dalla musica. Niente tour o nuovo album sono previsti nei prossimi mesi. “Sono stato sempre in attività da adolescente e fino a pochi anni fa, e voi vi sarete accorti che ero infelice durante l’ultimo tour. Non ve lo meritate e non me lo merito io. Ho fatto molti errori, sono concentrato su me stesso e sulla riparazione di alcuni danni profondi che ho dentro di me, in modo da non cadere a pezzi. Questo per essere un buon marito e diventare il padre che voglio essere“, aveva annunciato tempo fa.