Justin Bieber la fa grossa e poi si scusa: fan infuriati sui social

Justin Bieber e lo scherzo che non è piaciuto ai fan: il cantante sommerso di critiche sui social

Lo scherzo fatto da Justin Bieber come “Pesce d’aprile” non è piaciuto per niente ai suoi fan. Il cantante, dopo aver finto di essere in attesa del primogenito (inscenando tanto di visita medica ed ecografia fatta dalla fidanzata), è stato sommerso di critiche sui social. Le persone che lo seguono, stando ai numerosi commenti lasciati sul suo profilo, non hanno particolarmente gradito la cosa. Secondo questi il cantante sarebbe stato molto insensibile nei confronti di tutte quelle coppie che, ad oggi, non possono avere bambini. Fare finta stare aspettando un bambino e scherzare su una cosa del genere avrebbe ferito chi, quotidianamente, lotta per rimanere incinta.

Justin Bieber chiede scusa: il cantante replica alle critiche dopo lo scherzo della finta gravidanza

Alle critiche ricevute dopo lo scherzo relativo alla finta gravidanza Justin Bieber ha deciso di replicare. Poche ore fa, in risposta alle accuse che gli sono state rivolte, il cantante su Instagram ha scritto: “Sono un burlone e quello era un pesce d’aprile. Non volevo assolutamente essere insensibile nei confronti delle persone che non possono avere figli. Ma mi scuso e mi assumo le mie responsabilità, e chiedo scusa alle persone che si sono sentite offese. Alcuni potrebbero aver riso, mentre altri si sono offesi. Davvero non voglio che nessuno soffra per uno scherzo”.

Justin Bieber annuncia la gravidanza di Hailey Baldwin: i fan credono allo scherzo

Quando Justin Bieber ha scritto sui social che presto sarebbe diventato padre molti sono stati quelli che hanno intuito che il suo annuncio avesse a che fare con un Pesce d’aprile. Il cantante, allora, ha pensato bene di condividere con i suoi fan mostrando le immagini di Hailey Baldwin durante la prima ecografia. Le foto, considerate dai fan una prova inconfutabile, hanno finito col convincere anche i più scettici. Lo scherzo di Justin, dunque, è riuscito bene. È ovvio che il cantante non avesse idea di quello che gli sarebbe potuto succedere dopo.