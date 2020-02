Junior Cally, il cantante con la maschera di Sanremo 2020 ha sofferto per anni di una malattia rara

Il suo vero nome è Antonio Signore ma per tutti è Junior Cally, il rapper con la maschera protagonista di Sanremo 2020. Il cantante ha scelto di nascondere il suo volto perché vuole che la gente si appassioni alla sua musica e non alla sua immagine. Ma c’è di più: dietro il viso coperto ci sono tanti anni di sofferenza. Fino all’età di diciotto anni Junior ha vissuto in ospedale per una malattia rara, la piastrinopenia. Una sindrome che porta ad avere poche piastrine nel sangue e di conseguenza provoca problemi di coagulazione ed emorragia.

Junior Cally ha sofferto per 4 anni di piastrinopenia

“Fra i 14 e i 18 anni ho praticamente vissuto in ospedale per una malattia autoimmune che i medici faticavano a diagnosticare. Convivo con la piastrinopenia, nel mio sangue ci sono poche piastrine. Nel reparto oncologia ho conosciuto bambini che pochi giorni dopo non c’erano più: la vita è un dono troppo bello per buttarlo per uno sballo”, ha confidato Junior Cally al Corriere della Sera. “Per fortuna sta bene, ma certe cose non si dimenticano”, ha puntualizzato la fidanzata Valentina Dallari, conosciuta ai più come tronista di Uomini e Donne. Prima di Sanremo 2020 Junior ha rischiato pure la vita a causa di un brutto incidente automobilistico.

Incidente automobilistico per Junior Cally prima di Sanremo

“Era di ritorno da una serata di lavoro, mi ha chiamato subito. Antonio è ipocondriaco, è in costante apprensione per la sua salute. Quando Amadeus l’ha chiamato lui era sulla sedia a rotelle, con una vertebra rotta e le costole incrinate”, ha aggiunto la ragazza che, per amore, ha lasciato Bologna e si è trasferita a Milano, anche se per il momento ha scelto di non convivere con Junior Cally. È stato quest’ultimo a fare il primo passo nei confronti di Valentina, dopo la sua partecipazione al Trono Classico di Maria De Filippi.

Dove e quando si sono conosciuti Valentina Dallari e Junior

Il rapper ha mandato alla ragazza più di qualche messaggio mentre era in ospedale per via del suo problema con l’anoressia. “Commentava le mie foto. Dimostrava interesse. Mi faceva sorridere. Io sapevo chi era e gli rispondevo in maniera molto tranquilla. Allora non avevo tempo per pensare all’amore. Dovevo solo guarire. È stato tutto molto strano, lui ha smesso di scrivermi e poi sono uscita dall’ospedale, guarita, pronta ad affrontare di nuovo la vita. A quel punto mi ha scritto solo un messaggio: “Che cosa fai stasera? Vediamoci, ho una cosa da dirti”, ha raccontato la Dallari.