Jonathan Kashanian su Detto Fatto e rapporto genitori: scelta difficile

Detto Fatto, ultimi aggiornamenti dati da Jonathan Kashanian: cosa sta succedendo all’interno della trasmissione?

Jonathan Kashanian sta aggiornando i telespettatori di Detto Fatto su tutte le novità che riguardano il programma e su tutte le misure preventive per arginare il problema “Coronavirus“. Ha spiegato che, per non mettere a rischio i suoi genitori, ha deciso di non passare del tempo con loro in questo lungo periodo di quarantena. Una scelta difficile, è vero, ma che dimostra la sua grande maturità. La stessa che dovrebbero avere tutti, personaggi famosi e gente comune. Jonathan sta uscendo il meno possibile da casa: per lavorare e per fare la spesa (ha ridotto maggiormente le uscite facendo una grande spesa).

Coronavirus, Jonathan lo evita così

Ieri ha chiesto scusa per un gesto che ha fatto inconsapevolmente, oggi ha invece spiegato su Instagram cosa sta facendo per tener lontano il Coronavirus: “Io vengo solo in studio, con la maschera. Vedete che il microfono è qua perché me lo devo mettere da solo. Il mio cambio è qui dentro, lo indosso da solo, le sarte non entrano. Non ci sono contatti. Uso le mie mascherine, le cambio ogni giorno”. Ha poi parlato della spesa che ha fatto poche ore fa: “Ho cercato di prendere cose che non scadranno presto”.

Genitori Jonathan Kashanian: una scelta difficile

Quello che maggiormente lo fa soffrire è il non poter passare del tempo coi genitori: “Ho deciso, per amore dei miei genitori, di non andare più a trovarli nelle prossime settimane, per evitare di esporli a rischi inutili (anche se abitano a 10 min da casa mia). Mi costa molto, soprattutto di questi tempi, in cui la famiglia diventa il nostro unico e vero appoggio”. Abbiamo scoperto anche cos’ha Bianca Guaccero e come mai è assente a Detto Fatto.