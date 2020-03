Jonathan Kashanian, Detto Fatto in pausa? Rivelazione e scuse per gesto

Detto Fatto, domani ci sarà davvero? Jonathan Kashanian spiega tutto: palinsesti incerti a causa del Coronavirus

Quando potremmo rivedere Detto Fatto? Quest’oggi c’è stato lo speciale del Tg2 sul Coronavirus e Jonathan Kashanian ha spiegato, attraverso delle storie Instagram, che il programma riprenderà domani. Salvo imprevisti. Sappiamo che Bianca Guaccero per il momento non potrà ritornare, ma Detto Fatto continuerà lo stesso. Lo stilista, all’ultimo minuto, ha scoperto dell’annullamento della puntata odierna: si trovava infatti nel suo camerino quando ha ricevuto la notizia. Ha rivelato anche altro e ha chiesto scusa per un gesto che fa sempre (che non dovrebbe essere fatto in questo periodo).

Jonathan Kashanian continua a essere presente a Detto Fatto: il messaggio

Bianca Guaccero è assente, Jonathan continua a lavorare e, dopo aver rivelato che con tutta probabilità lo rivedremo domani a Detto Fatto, ha spiegato: “Finché mi chiamano in Rai per lavorare in un programma che io ho deciso di fare da questo ottobre, io ci sarò. Ho dato la mia disponibilità. Ovviamente ci atteniamo alle regole del Ministero della Salute e alle regole della rete per cui lavoro. Facciamo quello che chiedono di fare”. Perché continua a lavorare? Le sue parole sono state chiare: “Io non figli, piccoli in casa con cui stare. Sono un ragazzo single e per questo ho dato la mia disponibilità. Per me andare in Tv e farvi sorridere è un gesto che mi fa stare bene”.

Le scuse di Jonathan Kashanian: ecco cos’ha fatto

Jonathan Kashian aveva fatto recentemente chiacchierare per delle confessioni mai fatte prima sul suo Grande Fratello mentre oggi ha dovuto chiedere scusa ai suoi follower, dando il buon esempio: “Io sono sempre sincero. Prima ho fatto dei filmati e mi è venuto spontaneo – mi sto lavando le mani, sono in camerino da solo e non sono quindi a rischio contagio – grattarmi il naso per abitudine e me lo avete tutti fatto notare. Io ho cancellato le stories, ve lo sto dicendo e le sto rifacendo perché qualcuno ti vede e fa come te. Quindi no: diamoci tutti il buon esempio e aiutiamoci”.