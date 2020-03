Jonathan sul suo Grande Fratello: “Mai confessato prima, avevo paura”

Detto Fatto oggi, Jonathan confessa quello che ha fatto al Grande Fratello (e che non ha detto a nessuno)

Jonathan Kashian ha presentato la sua SuperClassifica del giorno: ha voluto parlare di quei cantanti che hanno rotto col modo canonico di vestirsi, per andare controcorrente e ha ammesso, verso la fine, di essersi sentito anche lui, per un certo momento, giudicato dagli altri per la semplice scelta di essere sé stesso. Inizialmente, al Grande Fratello, non voleva mostrarsi per quello che era davvero e ha fatto questa confessione per la prima volta a Detto Fatto. Ha raccontato per filo e per segno l'”evoluzione” che ha avuto proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Il Grande Fratello di Jonathan Kashanian: “Avevo vergogna, mi sono trattenuto”

Ieri ha voluto dire qualcosa in più su Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, oggi invece ha parlato di quei personaggi che hanno spazzato via critiche e pregiudizi. Lui anche, in passato, ha dovuto mostrare sé stesso lottando contro gli ottusi: “Io anche mi sono sentito così. Ho iniziato a lavorare in un reality show nazional-popolare. Questa cosa non l’ho mai confessata in Tv, avevo grande vergogna… Non volevo essere giudicato come succedeva a Renato Zero o che mi dicessero che ero effeminato. Per questo mi sono trattenuto”.

Il cambiamento di Jonathan al Gf: ecco cos’è accaduto davvero

Ha raccontato che ha studiato nei minimi dettagli il suo ingresso all’interno del Gf (che tra l’altro ha vinto!): “Per non essere giudicato, ho camminato con le mani nelle tasche. Non ho portato le valige che avrei voluto portare con tutti i miei vestiti”. C’è stato successivamente un momento in cui ha capito che avrebbe dovuto essere sé stesso per viversi appieno quell’esperienza più unica che rara: “Poi, dopo due settimane, ho pensato che il pubblico avrebbe dovuto amarmi per come sono davvero. Quindi hanno fatto un’eccezione e mi hanno portato due valige con tutti i miei vestiti. Così mi hanno visto come sono davvero. E oggi, grazie all’accettazione di me stesso, sono qui, a Detto Fatto. Quando sei te stesso non ti sbagli a prescindere”.