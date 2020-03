Detto Fatto, Gigi e Tatangelo: Bianca e Jonathan vicini all’ex coppia

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio rottura, le parole di Bianca e Jonathan a Detto Fatto

Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian, che insieme spettegolano come non mai a Detto Fatto, hanno parlato anche di loro: Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. I due si sono lasciati davvero, dopo gli ultimi rumour mai smentiti. La conduttrice ha voluto spendere qualche parola su questa ex coppia, che ha seguito sempre con interesse: ritiene entrambi due persone bellissime, che hanno avuto il coraggio di riprovarci dopo un lungo periodo di crisi; Jonathan, invece, ha spiegato meglio cos’è successo negli ultimi anni.

Detto Fatto oggi: Jonathan e Bianca intervengono su Gigi e Anna

A Detto Fatto, Jonathan ha preso subito la parola condividendo una notizia che non avrebbe mai voluto leggere: “Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono detti addio, purtroppo. Nel 2017 c’è stato un terremoto iniziale per il loro matrimonio, poi una pausa e sono tornati insieme forse per amore del figlio. Insieme, su Instagram, hanno fato un comunicato pubblico”. Bianca ha fatto sentire tutto il suo affetto ad Anna e Gigi: “Mi dispiace molto perché questa coppia mi piace moltissimo. Il bello è che ci hanno provato. Magari ci proveranno ancora!”.

Il comunicato di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo

Jonathan ha sottolineato il loro coraggio di prendere, da persone mature, una decisione difficile: “Conosco entrambi. Sono dalla loro parte, ma deve sempre prevalere il buon senso”. Questo è stato il comunicato scritto ieri su Instagram dalla coppia: “Gigi ed io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata”.