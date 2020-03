Bianca Guaccero sta ancora male: incerto il suo ritorno a Detto Fatto

Quando torna Bianca Guaccero a Detto Fatto: ultime news sulla conduttrice

Slitta il ritorno di Bianca Guaccero a Detto Fatto. La conduttrice doveva riapparire su Rai 2 martedì 10 marzo ma a quanto pare non è ancora guarita del tutto. È stata la diretta interessata a comunicarlo via social a tutti i suoi follower, che da giorni sono letteralmente orfani della bella pugliese. La 39enne non è apparsa neppure venerdì scorso, quando è dovuta correre a Napoli per le prove di Una storia da cantare, lo show del sabato sera che ha condotto con Enrico Ruggeri. Dopo gli impegni di lavoro sono subentrati i problemi di salute e così la Guaccero non è più apparsa a Detto Fatto da giovedì 5 marzo. Stando all’ultimo post condiviso su Instagram, l’attrice non ha superato la brutta gastroenterite che l’ha colpita durante il weekend e non è chiaro quando riuscirà a fare rientro negli studi Rai di Milano dove va in diretta ogni giorno il factual show.

Bianca Guaccero ringrazia i fan ma non torna a Detto Fatto (per il momento)

“Grazie per tutti i messaggi che mi avete scritto…oggi un pochino meglio. Spero di ritornare in settimana. Vi voglio bene”, ha dichiarato Bianca Guaccero su Instagram. Da martedì 10 marzo e nei prossimi giorni, dunque, Detto Fatto resterà nelle mani di Elisa D’Ospina, Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi, che stanno portando avanti dalla scorsa settimana una conduzione corale. “Noi proviamo a distrarvi un paio di ore e a strapparvi qualche sorriso. L’appuntamento è come sempre alle 14 su Rai 2”, ha scritto la d’Ospina sui social network.

I dati di ascolto di Detto Fatto senza la presenza di Bianca Guaccero

L’assenza di Bianca Guaccero si fa sentire a Detto Fatto. Gli ascolti tv della puntata di lunedì 9 marzo sono calati: non si è andato oltre i 793.000 spettatori e il 4.88% di share.