Cosa è successo a Bianca Guaccero e quando torna a Detto Fatto

Continua l’assenza di Bianca Guaccero a Detto Fatto. La conduttrice non si è ancora ripresa del tutto e ha deciso di restare a casa più del dovuto. La 39enne ha però fatto chiarezza sui social network riguardo la sua situazione di salute. La bella pugliese non ha contratto il Covid-19 ma è stata semplicemente messa k.o. da una brutta gastroenterite che l’ha colpita domenica pomeriggio, dopo l’ultima puntata di Una storia da cantare. Proprio per lo show del sabato sera Bianca aveva momentaneamente mollato la conduzione di Detto Fatto lo scorso venerdì: il suo rientro era atteso lunedì 9 marzo ma i problemi di stomaco non hanno lasciato scampo alla Guaccero. Al momento non è chiaro quando la presentatrice tornerà in video: la diretta interessata ha preferito non dare una data precisa.

Bianca Guaccero smentisce di avere il Covid-19 e spiega la situazione su Instagram

“Da domenica ho iniziato a stare male con la pancia, oggi è mercoledì e sono molto debole ma mi sto riprendendo. Avere in questo momento le difese immunitarie basse è molto pericoloso, quindi aspetto di riprendermi per benino. Vi abbraccio e per ora sostenete i miei ragazzi”, ha scritto Bianca Guaccero su Instagram.

Chi conduce ora Detto Fatto al posto di Bianca Guaccero

Dopo l’improvvisa cancellazione di martedì 10 marzo, Detto Fatto tornerà in onda mercoledì 11 con Elisa D’Ospina, Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi.