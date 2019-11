Joker, il sequel con Joaquin Phoenix si farà: il film è già in lavorazione

Joker 2 si farà: ultime novità sul sequel del film con Joaquin Phoenix

Buone notizie per tutti i fan di Joker. Il fortunato film con protagonista Joaquin Phoenix avrà un sequel. Ad annunciarlo il sempre informato Hollywood Reporter, che rivela che la Warner Bros ha dato il via libera al regista Todd Phillips per la lavorazione del secondo capitolo del blockbuster. Al momento non c’è una conferma ufficiale ma neppure una smentita, segno che il progetto è davvero nell’aria. Del resto si rumoreggia di un secondo film da settimane e il primo è stato un vero e proprio trionfo ai botteghini di mezzo mondo. Senza dimenticare i premi ricevuti fino ad oggi e quelli che potrebbe ricevere nei prossimi mesi, Oscar compreso.

La richiesta di Todd Phillips alla Warner Bros

Stando a quello che si legge sull’Hollywood Reporter, lo scorso ottobre il regista Todd Phillips ha chiesto e ottenuto un incontro con i dirigenti della Warner Bros per chiarire il futuro di Joker. Il film è costato a malapena 55 milioni di dollari e ne ha incassati oltre un miliardo. Numeri da capogiro, che hanno spinto i produttori ad investire ancora una volta sul personaggio di Arthur Fleck. Oltre ad un sequel di Joker, Philipps ha ottenuto pure la possibilità di sviluppare altre storie sulle origini di altri personaggi appartenenti all’universo DC.

Le parole dell’attore Joaquin Phoenix su Joker 2

In una recente intervista Joaquin Phoenix non ha negato la possibilità di tornare ad indossare i panni dello strampalato Joker. “Avevamo capito che il film sarebbe stato un successo ben prima della sua uscita nelle sale e già avevamo parlato della possibilità di girare un sequel. Giravamo da due-tre settimane quando ho detto a Todd: ‘Potresti iniziare già a lavorare al sequel? C’è ancora tanto da esplorare’”, ha detto l’attore, più che mai pronto per il sequel.