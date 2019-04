Joker nelle sale ad ottobre 2019: ecco il primo trailer ufficiale del film

By

Joker nelle sale ad ottobre 2019: uscito il trailer ufficiale del film con Joaquin Phoenix

Oggi mercoledì 3 marzo 2019 è stato rilasciato il primo trailer ufficiale dell’attesissimo Joker, il film con Joaquin Phoenix che porterà al cinema la storia di uno degli antagonisti più controversi di Batman. Come scritto nel teaser, Joker sarà al cinema a partire da ottobre 2019 e i fan di questo oscuro personaggio non vedono l’ora di godersi lo spettacolo. Le premesse, a dire la verità, sembrano essere molto buone. Le voci arrivate da oltreoceano, inoltre, parlano di prime impressioni entusiaste e commenti degli addetti ai lavoro più che positivi. Il trailer è stato mostrato in anteprima ieri negli Stati Uniti e oggi, invece, è stato rilasciato sul web.

Joaquin Phoenix nei panni di Joker: il teaser conquista tutti

Joaquin Phoenix nel teaser di Joker, quello rilasciato oggi, ha già convinto la maggior parte dei cinefili. Certo, basandosi su poche scene, forse è ancora presto per stabilire, già adesso, se il film riscuoterà successo o se riuscirà a convincere il pubblico. La storia, così come presentata nel trailer, sembra essere già affascinante e per nulla banale. Joker, tra tutti gli antagonisti di Batman, è sempre stato quello che più ha attirato l’attenzione degli amanti del genere. Sulle sue origini e la sua storia, prima ancora che diventasse il nemico numero uno di Batman, hanno tutti grandi aspettative.

Suicide Squad: Jared Leto nei panni di Joker

L’ultimo che al cinema ha rivestito i panni di Joker è stato Jared Leto in Suicide Squad. Il film nel 2016 ha avuto un grandissimo successo e, anche allora, Joker è stato uno dei protagonisti preferiti dal pubblico. Prima di Jared Leto anche Heath Ledger ha vestito i panni di questo bizzarro personaggio. La sua performance in Batman Begins è stata considerata dai critici una delle migliori della sua carriera. Joaquin Phoenix riuscirà a reggere il confronto con chi, prima di lui, si è calato nei panni di Joker brillantemente? Staremo a vedere.