Joaquin Phoenix e Rooney Mara: i due attori si sposano

Matrimonio tra Joaquin Phoenix e Rooney Mara

Fiori d’arancio a Hollywood. Tra la fine di quest’anno e il 2020 convoleranno a nozze Joaquin Phoenix e Rooney Mara. L’annuncio è arrivato da Us Weekly, ma i diretti interessati non hanno smentito. Piuttosto riservati, i due attori preferisco non esporsi troppo sulla vita privata. Insieme dal 2016 non hanno mai parlato della loro relazione: hanno sempre comunicato con i gesti, mostrandosi sui red carpet complici e affiatati. Stando a quello che sussurrano alcuni amici della coppia al magazine americano, Rooney e Joaquin diventeranno marito e moglie con una cerimonia intima, lontana da social network e tabloit.

L’anello di Rooney Mara non è passato inosservato

Il matrimonio tra Joaquin Phoenix e Rooney Mara è stato confermato da Us Weekly ma da qualche settimana si parlava di questa svolta nel rapporto tra i due attori. Ai paparazzi non è infatti sfuggito il prezioso anello che la star di Uomini che odiano le donne ha sfoggiato di recente all’anulare sinistro. “Non amano uscire, preferiscono stare insieme l’uno con l’altra, nel loro mondo”, ha rivelato una fonte al magazine, rimarcando la grande riservatezza della coppia. Rooney e Joaquin si conoscono dal 2013 ma solo nel 2016, sul set di Maria Maddalena, sono stati travolti dalla passione.

Rooney Mara e Joaquin Phoenix: presto marito e moglie

Oltre ai preparativi di matrimonio, in questo periodo Rooney e Joaquin sono impegnati anche con i rispettivi lavori. La Mara ha iniziato a lavorare ad un nuovo film, A House in the Sky, mentre Phoenix il prossimo ottobre sarà protagonista al cinema con la pellicola Joker.