Johnny Depp, Netflix USA rimuove tutti i suoi film dal catalogo: fan in rivolta

Il 2020 si chiude decisamente male per Johnny Depp. Il divo oltre ad essere stato escluso dal film della Warner Bros, Animali Fantastici, ora si ritrova anche Netflix USA contro. Il colosso dello streaming americano avrebbe deciso di eliminare tutti i titoli dell’attore holliwoodiano e i suoi fan sono subito insorti contro l’assurda decisione.

Un anno da dimenticare per Johnny Depp che durante il 2020 si è visto sfiorire davanti l’opportunità di partecipare al nuovo capitolo saga di Animali Fantastici.

La produzione lo avrebbe cacciato dopo la sentenza che lo ha visto perdere contro il tabloid britannico The Sun. Il periodico lo aveva definito come un “picchiatore di mogli” per le accuse di molestie rivolte dalla ex moglie, Amber Heard.

Come se non bastasse, la notizia di queste ore che sta rimbalzando su tutti i siti è che Netflix starebbe boicottando tutti i suoi lavori passati, eliminandoli dal catalogo americano.

Una scelta che ha atto arrabbiare giustamente i milioni di fan dell’attore americano. Gli stessi adesso stanno pensando di annullare l’abbonamento al sito di servizi streaming.

Netflix boicotta Johnny Depp per le accuse di molestie?

Al momento la direzione di Netflix USA non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione in merito. Quindi rimane da capire se la decisione di eliminare proprio i titoli in cui è presente Depp è solo una coincidenza o se invece è un ennesimo affronto nei suoi confronti da parte del settore cinematografico.

Di tanto in tanto, all’interno del catalogo digitale, è possibile vengano effettuati dei rinnovi nei titoli, quindi il tutto potrebbe ristabilirsi al più presto. Se così non fosse, invece, l’atto si mostrerebbe come un ulteriore sgarbo per l’attore.

Intanto gli utenti del web hanno deciso di non rimanere fermi davanti a questa situazione e sui social si sono radunati per mostrare la propria solidarietà nei confronti del divo statunitense.

Sin dall’inizio del processo contro il The Sun, i fan di Depp hanno tenuto a precisare la sua buona fede. Attraverso tante campagne social hanno fatto conoscere le loro idee dimostrando grande affetto nei confronti dell’attore. Su Twitter, in particolare, in questi giorni in molti hanno annunciato che se Netflix non dovesse fare dietro front sulla questione, sarebbero pronti a disdire immediatamente l’abbonamento con il colosso.