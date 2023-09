Jo Squillo, retroscena Tale e Quale: “7 ore di trucco, si è rifiutata”

Venerdì 22 settembre 2023 ha aperto i battenti la 13esima edizione di Tale e Quale Show. Tra i concorrenti in gara anche Jo Squillo che si è esibita sulle note di “Into the Groove” di Madonna. Durante la diretta si è notato un trucco non troppo azzeccato e non curatissimo. Il profilo Twitter “Cinguetti Rai”, dopo la messa in onda del programma, ha dato una spiegazione alla faccenda, raccontando che l’attivista “si è rifiutata di sottoporsi a 7 ore di trucco perché impegnata alla Milano Fashion Week”.

L’indiscrezione è stata accolta da alcuni utenti con disappunto. C’è chi ha sostenuto che i concorrenti dovrebbero mostrare maggiore attaccamento all’impegno preso, chi ha tuonato un poco garbato “pessima” e chi ha sibilato un altrettanto poco garbato “Imbarazzante”. Fatto sta che ora c’è una spiegazione al perché Jo Squillo è sembrata la lontanissima parente di Madonna.

Per quel che riguarda la performance canora non malissimo, ma nemmeno benissimo. Jo Squillo, nella classifica generale della prima puntata, si è piazzata a metà, andando ad occupare il quinto posto (in tutto il cast è formato da dieci volti noti a cui si aggiunge il tandem formato da Gabriele Cirilli e Francesco Paolnatoni che però, di fatto, fanno solo show e non gareggiano).

Tale e Quale Show 13, chi ha convinto e chi no. Ascolti in calo

Chi invece ha stregato la giuria e il pubblico sono stati Luca Gaudiano, che ha vestito i panni di Tiziano Ferro aggiudicandosi il primo posto, Lorenzo Licitra, che ha imitato in modo sublime Marco Mengoni e si è posizionato secondo, e Ilaria Mongiovì, superba nell’interpretare Come saprei di Giorgia. Per quest’ultima medaglia di bronzo.

Da dimenticare la performance di Pamela Prati. Non hanno brillato nemmeno Alex Belli, Maria Teresa Ruta e Scialpi. Il talent è appena iniziato, ma ha già lasciato intravedere chi si giocherà il trionfo fino alla fine. Altri non sono che i primi tre del podio.

Per quel che riguarda gli ascolti bene ma non benissimo: Carlo Conti è partito poco al di sotto dei 3 milioni di utenti, ben 400 mila in meno rispetto all’esordio di Tale e Quale Show nel 2022.