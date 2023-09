Ascolti tv 22/9/2023: Tale e Quale Show e Ranieri, chi è crollato

Partenza a rilento su Rai Uno per Tale e Quale Show 13 che non sfonda i 3 milioni di utenti (ne ha ottenuti 2.974.000) e fa registrare il 20.6% di share (l’esordio dello scorso anno ebbe 3.385.000 spettatori e il 21.1%). Crolla la fiction di Canale Cinque La voce che hai dentro, spostata dal giovedì al venerdì per lasciare spazio al GF: Ranieri ha intrattenuto soltanto 1.7 milioni di persone (10.9%) mentre la scorsa settimana fu visto da quasi 2.5 milioni di spettatori. Non male Crozza sul Nove che si avvicina al milione di utenti.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di venerdì 22 settembre 2023:

Rai Uno: Tale e Quale Show ha raccolto 2.974.000 spettatori (20.6%);

Canale 5: La voce che hai dentro ha totalizzato 1.723.000 spettatori (10.9%);

Rai Due: NCIS ha avuto 428.000 spettatori (2.5%);

Italia 1: Taken 3 – L’ora della verità ha fatto compagnia a 1.416.000 spettatori (8.5%);

Rai Tre: Speciale Tg3 Linea Notte ha interessato 202.000 spettatori (1.6%);

Rete 4: Quarto Grado ha raggiunto 1.217.000 spettatori (9.4%);

La7: Propaganda Live ha ottenuto 713.000 spettatori (6%);

Tv8: I delitti del BarLume – Resort Paradiso ha convinto 400.000 spettatori (2.4%);

Nove: Fratelli di Crozza ha conquistato 917.000 spettatori (5.3%).

Ascolti tv venerdì 22 settembre 2023: preserale e access prime time

Rai Uno – Affari Tuoi è stato seguito da 3.803.000 spettatori (20.2%);

Rai Uno – Cinque Minuti ha interessato 3.137.000 spettatori (17.4%);

Canale 5 – Paperissima Sprint Estate ha tenuto compagnia a 2.878.000 spettatori (15.3%);

Rai Uno – Reazione a catena ha ottenuto una media di 2.565.000 spettatori (22.1%) nella prima parte e 3.713.000 spettatori (25.6%) nella seconda;

Canale 5 – Caduta Libera ha intrattenuto 1.686.000 spettatori nella prima parte (17.2%) e 2.382.000 spettatori nella seconda (17.7%);

Rete 4 – Stasera Italia ha totalizzato una media di 767.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 903.000 spettatori (4.8%) nella seconda.

La7 – Otto e mezzo ha avuto 1.279.000 spettatori (6.8%);

Rai Tre – Un Posto al Sole ha appassionato 1.553.000 spettatori (8.3%);

Rai Tre – Il Cavallo e la Torre ha interessato 1.488.000 spettatori (8.1%);

Tv8 – 100% Italia ha avuto 469.000 spettatori (2.5%);

Nove – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 460.000 spettatori (2.5%);

Venerdì 22 settembre 2023 ascolti tv: il pomeriggio

Myrta Merlino vicinissima ad Alberto Matano: Pomeriggio Cinque risale.

Rai Uno: La Volta Buona è stato seguito da 1.130.000 spettatori (11.8%);

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha raccolto 1.417.000 spettatori (17.6%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.522.000 spettatori (19.6%);

Rai Due: Ore 14 ha raccolto 750.000 spettatori (7.1%);

Rai Due: Bella Ma’ ha interessato 539.000 spettatori (6.6%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.480.000 telespettatori (20.6%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.728.000 spettatori (23.6%);

Canale 5: Uomini e Donne è stato seguito da 2.537.000 spettatori (26.7%);

Canale 5: Il daytime di Grande Fratello ha interessato 1.766.000 spettatori (21.8%);

Canale 5: La Promessa ha avuto un netto di 1.649.000 spettatori (20.9%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha fatto compagnia a 1.327.000 spettatori nella prima parte (17.2%) e 1.571.000 (18.6%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di venerdì 22 settembre 2023