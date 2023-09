Tale e Quale 13, 1° puntata: la classifica (non c’è gara con il podio)

Al via la 13esima edizione Tale e Quale Show. In apertura di puntata Carlo Conti ha ricordato Giorgio Napolitano, ex presidente della Repubblica scomparso nelle scorse ore. Dopodiché ha presentato la giuria, formata da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Valentina Barbieri nei panni di Chiara Ferragni. Quindi sono iniziate le varie performance. Alla fine della prima puntata questa la classifica costruita sul punteggio dato dai giudici, sulle preferenze social e sui 5 punti che i vari concorrenti si assegnano:

Gaudiano ha cantato “Non me lo so spiegare” di Tiziano Ferro (5 punti a Ilaria Mongiovì) Lorenzo Licitra ha cantato “Due vite” di Marco Mengoni (5 punti a Gaudiano) Ilaria Mongiovì ha cantato “Come saprei” di Giorgia (5 punti a Licitra) Jasmine Rotolo ha cantato “I will survive” Gloria Gaynor (5 punti a Jo Squillo) Jo Squillo ha cantato “Into the Groove” di Madonna (5 punti a Jasmine Rotolo) Ginevra Lamborghini ha cantato “Mon Amour” di Annalisa (5 punti a Licitra) Alex Belli ha cantato “Sexbomb” di Tom Jones (5 punti a Maria Teresa Ruta) Pamela Prati ha cantato “Non succederà più” di Claudia Mori (5 punti a Jo Squillo) Maria Teresa Ruta ha cantato “Buonasera buonasera” di Sylvie Vartan (5 punti ad Alex Belli) Scialpi ha cantato “Una lacrima sul viso” di Bobby Solo. (5 punti a Gaudiano) Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni hanno cantato “Disco Paradise” di Fedez/Articolo31/Annalisa (5 punti a Gaudiano)

Sono tornati in studio anche i ripetenti Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni che hanno intonato “Disco Paradise”. Risate in studio naturalmente.

C’è il solito discorso da fare in merito al cast: è giusto far partecipare personaggi che di professione fanno i cantanti con altri che non lo fanno? La decisione desta qualche perplessità. La classifica infatti ha visto trionfare gente come Gaudiano, Licitra e Mongiovì. Eccezione a tale regola Scialpi, finito in ultima posizione (Paolantoni e Cirilli ovviamente non sono da ritenersi concorrenti veri e propri).

Dalle performance osservate e da quanto emerso, pare che il podio della prima puntata probabilmente sarà quello che battaglierà fino alla fine per il trionfo. Mongiovì, Licitra e Gaudiano, per il bagaglio musicale di cui sono in possesso, possono essere considerati fuori classifica. Per eccesso di bravura non c’è gara con il resto del cast.

Tale e Quale Show 13, le imitazioni della seconda puntata