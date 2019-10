Jo Squillo in lacrime, la morte dei genitori: “Io e mia sorella eravamo sole”

Jo Squillo in lacrime a Storie Italiane: la cantante ricorda il periodo in cui ha perso entrambi i genitori

Jo Squillo non trattiene le lacrime durante la lunga intervista con Eleonora Daniele a Storie Italiane oggi. La cantante, dopo aver visto alcune immagini e filmati, torna a parlare di quanto accaduto ai suoi genitori, scomparsi un anno fa. Sua madre e suo padre hanno perso la vita a breve distanza l’uno dall’altro e questo ha segnato ancora di più la vita di Jo. Fa fatica a parlare della sua famiglia, dopo aver perso entrambi i genitori in un mese. Ora a darle il sostegno c’è fortunatamente la sua sorella gemella, Paola. La cantante, parlando del rapporto che ha con quest’ultima, esprime parole molto belle. Impossibile non commuoversi di fronte alle lacrime di Jo, che esprimono tutto il suo dolore per la perdita dei genitori. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ricorda come lei e sua sorella, in quel periodo, fossero così sole. Sua mamma è stata tutta la sua vita e non dimenticherà mai come ha ricoperto il ruolo di rappresentante femminile nel mondo del lavoro, quando andava in giro vendendo filato.

Jo Squillo, il dolore per la morte dei genitori: “Paola è la mia famiglia”

“Mia mamma aveva una malattia neurodegenerativa. Io e mia sorella eravamo da sole”, dichiara Jo a Storie Italiane. La cantante prosegue: “Paola è la mia famiglia, le voglio molto bene. Non è facile capire cosa c’è al di là del dolore e della sofferenza”. Le due sorelle hanno vissuto un periodo molto sofferente e doloroso. Ora la cantante ricorda la madre come una donna libera, che si è sempre dedicata alla crescita dei suoi figli. La morte dei suoi genitori è purtroppo arrivata poco prima della sua partecipazione alla passata edizione dell’Isola dei Famosi. In Honduras, Jo si era lasciata, infatti, andare a dei momenti di grande commozione, durante i quali non riusciva a trattenere le lacrime.

Jo Squillo e la sua partecipazione all’Isola dei Famosi dopo la morte dei genitori

Jo aveva preso parte al reality in ritardo, rispetto ai suoi compagni d’avventura, proprio a causa della morte dei suoi genitori. Dopo di che, è stata anche costretta a lasciare l’Honduras a causa di un problema a un osso del tallone, per cui il medico le aveva consigliato quattro settimane di riposo.