Isola 19, Jo Squillo ha abbandonato il reality: il motivo

Isola 19, Jo Squillo deve abbandonare il reality a causa di un problema di salute

Jo Squillo ha abbandonato l’Isola dei Famosi 2019. La cantautrice ha lasciato il reality e ha dato la triste notizia a Soleil Sorge, con un filmato. In quanto leader, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata chiamata dal programma, al fine di farle sapere cos’è accaduto a Jo. Quest’ultima purtroppo ha avuto un problema abbastanza importante a un osso del tallone. Per tale motivo, il medico le ha consigliato ben quattro settimane di riposo. Squillo non potrà, dunque, continuare la sua esperienza in Honduras e così saluta Soleil e tutti gli altri naufraghi. In particolare, l’ormai ex naufraga ci tiene a mandare un messaggio alla Sorge e a Sarah Altobello. Il filmato riesce a commuovere la leader, che corre subito a dare la notizia ai suoi compagni di avventura. Tutti restano molto male di fronte alla scelta che ha dovuto prendere Jo. In particolare, a mostrare subito la sua delusione è Sarah. Quest’ultima non riesce, infatti, a trattenere le lacrime.

Jo Squillo, l’annuncio del suo abbandono: le parole per i naufraghi e Soleil

Ieri Alvin annunciava l’assenza di Jo, la quale doveva effettuare degli accertamenti. Ebbene la cantautrice non è più tornata su Playa Uva dai suoi compagni, poiché proprio il medico le ha consigliato di restare a riposo per quattro settimane. L’ormai ex naufraga, in un filmato rivela: “La mia avventura all’Isola dei Famosi finisce qua”. L’annuncio stupisce molto Soleil, la quale era molto legata alla cantautrice. Quest’ultima le riserva parole molto importanti: “Mi avete insegnato tutti qualcosa. A te voglio dire che la vera forza non è nella prepotenza, ma nei propri sogni. Sei una vera leader, andate avanti anche per me”. Forte emozione per Soleil mentre ascolta queste parole. La naufraga ammette che Jo ha rappresentato, un po’ per tutto, un sostegno su Playa Uva. La cantautrice, inoltre, riserva delle parole speciali anche per Sarah.

Isola dei Famosi 2019: Jo Squillo abbandona, Sarah Altobello in lacrime

Una triste notizia quella data oggi da Soleil al resto del gruppo. In particolare, a restare male di fronte all’abbandono di Jo è Sarah. Quest’ultima non riesce a trattenere le lacrime: “Una bruta notizia, Jo è la sorella mia. Facevo l’isola perché sapevo che anche Jo c’era”.