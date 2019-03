Isola dei Famosi: Jo Squillo lascia Playa Uva, l’annuncio di Alvin

Isola dei Famosi: Jo Squillo deve lasciare Playa Uva, il motivo

Jo Squillo lascia Playa Uva all’Isola dei Famosi. La cantautrice ha dovuto allontanarsi dall’isola per poter effettuare degli accertamenti. Questo è ciò che annuncia Alvin nella prima parte del daytime, in onda il 6 marzo. Sembra proprio che la naufraga non stia bene e abbia avuto bisogno di incontrare dei medici. Non sappiamo che tipo di problema abbia colpito Jo, ma sicuramente nulla di grave. L’inviato non ha affrontato nello specifico l’argomento, ma sicuramente nei prossimi giorni sarà la stessa naufraga a spiegare il motivo per cui è stata costretta a lasciare Playa Uva. Infatti, i telespettatori non sanno che problema di salute abbia accusato la nuafraga. “Jo lascia Playa Uva per accertamenti”, queste sono le parole utilizzate da Alvin per dare la notizia.

Jo Squillo all’Isola dei Famosi: la naufraga lascia Playa Uva per accertamenti

Che tipo di accertamenti deve effettuare Jo? Alvin ha scelto di non dare ai telespettatori ulteriori spiegazioni. Forse si tratta di un problema molto personale, dunque l’inviato potrebbe aver deciso di non dare ulteriori dettagli al pubblico di Canale 5. Nel frattempo, a Playa Uva continuano gli scontri tra i naufraghi. In particolare, il daytime vede al centro dell’attenzione alcuni scontri tra Marina La Rosa, Ghezzal e Luca Vismara. Quest’ultimo, dopo un’accesa discussione con l’ex calciatore, torna dalla sua amica in lacrime.

Isola dei Famosi 2019: Jo Squillo ha qualche problema di salute?

Jo Squillo sta vivendo sicuramente un periodo molto difficile, ma ha scelto comunque di affrontare questa particolare esperienza in Honduras. Infatti, ricordiamo che la cantautrice è approdata sull’isola qualche tempo dopo gli altri naufraghi. Il motivo? Purtroppo i suoi genitori sono morti poco prima dell’inizio del reality.