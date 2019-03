Ghezzal contro Luca all’Isola, il cantante in lacrime: “Mi ha spaventato”

Ghezzal contro Luca Vismara: il cantante si sfoga con Marina, lei diventa furiosa

Continuano gli scontri all’Isola dei Famosi e i naufraghi continuano a restare schierati in due gruppi. In particolare, nel corso del daytime del 6 marzo, i telespettatori hanno assistito a un acceso litigio tra Ghezzal, Luca Vismara e Marina La Rosa. Il primo si mostra ancora particolarmente infastidito di un gesto commesso dai due amici la scorsa settimana. Ricordiamo che Luca e Marina hanno avuto la possibilità di scegliere se mangiare un piatto di pasta e una fetta di torta oppure portare un barattolo di marmellata al gruppo. I due non hanno resistito e hanno mangiato ciò che avevano di fronte ai loro occhi. Quanto fatto non è stato per nulla apprezzato da Ghezzal, il quale si dice sicuro del fatto che lui avrebbe portato al gruppo la marmellata. Secondo il naufrago, Marina e Luca avrebbero solo pensato a loro stessi. Ghezzal ne parla con Stefano Bettarini, riferendogli quanto accaduto la settimana precedente. Proprio mentre il naufrago sta raccontando la vicenda, Marina decide di intervenire.

Luca Vismara visibilmente provato dopo lo scontro con Ghezzal all’Isola

Marina interviene mentre Ghezzal racconta infastidito quanto accaduto la settimana precedente. “Guarda che l’avremmo mangiato anche se non eravamo in nomination. Sai quanto era buono quello spaghetto al pomodoro”, urla a gran voce la naufraga. Inizia così un acceso scontro tra i due, a cui prende parte anche Luca. Quest’ultimo viene accusato duramente da Ghezzal, che lo definisce un serpente. Infatti, l’ex calciatore ammette che si sarebbe aspettato quel gesto da Vismara, ma non da Marina. Lo scontro continua poi tra Ghezzale l’ex cantante di Amici. Quest’ultimo torna poi da Marina in lacrime. Qui Luca confessa di aver provato molta paura durante lo scontro con il rivale. “Mi ha fatto spaventare, si sta un po’ andando oltre”, ammette Vismara visibilmente provato.

Marina La Rosa difende Luca Vismara particolarmente infastidita

Luca racconta a Marina che Ghezzal si è avvicinato troppo a lui affermando: “Faccio quello che mi pare”. A questo punto, la naufraga non riesce a trattenere la rabbia e affronta subito l’ex calciatore, a cui chiede i smetterla. Alla leader della settimana, Marina racconta: “Gli è andato vicino così nella faccia, continua a prenderlo in giro, basta”. Soleil Sorge non dice la sua, ma chiede a Ghezzal di evitare altri scontri con Luca.