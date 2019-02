Isola dei Famosi, Jo Squillo in lacrime a l’Isola dei famosi: il ricordo dei genitori morti emoziona la naufraga

Jo Squillo è stata una dei naufraghi dell’Isola dei famosi a partire per l’Honduras dopo rispetto alla data di inizio del reality. Il motivo? La cantautrice, come molti sapranno, ha dovuto fare i conti con un grave lutto. Jo, nel giro di un mese, ha perso entrambi i genitori, e questo ha ovviamente messo in discussione molto nella sua vita, compresi gli ultimi impegni lavorativi. La naufraga, comunque, superato il momento critico della perdita e dopo essersi presa tutto il tempo necessario per dire addio ai genitori, ha deciso di partire lo stesso. Sull‘Isola, però, tutti hanno molto più tempo a disposizione per pensare e riflettere e questo, inevitabilmente, ha portato la Squillo ha dover fare i conti con il suo dolore, e nel farlo non è riuscita a trattenere le lacrime.

Jo Squillo a l’Isola dei famosi confessa: “P erdere due genitori in un mese è stata molto tosta”

Jo Squillo, visibilmente emozionata, in uno dei suoi confessionali si è lasciata andare in un intenso e commovente racconto a l’Isola dei famosi. Quest’ultima, come mostrato oggi durante il daytime, in lacrime ha raccontato: “Speravo di vivere un’esperienza magnifica, poi ovviamente ci sono degli imprevisti. Sto passando un brutto periodo, di abbandono, perdere due genitori in un mese è stata molto tosta. L’isola però è una bella esperienza, per passare questo momento di sofferenza con tanto amore”.

Isola dei famosi: Jo Squillo fa il bagno senza costume

Non solo momenti nostalgici e di riflessione, Jo Squillo in questa Isola dei famosi è riuscita a portare anche momenti di leggerezza e ilarità. Ieri, per esempio, durante il daytime abbiamo visto la naufraga privarsi del suo costume (o per meglio dire del solo pezzo di sopra del bikini) e fare il bagno senza nulla addosso. Farlo, ha spiegato lei, l’ha fatta sentire in equilibrio con la natura.