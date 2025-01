Jessica Morlacchi: la sua verità a Verissimo non convince

Era l’ospite più attesa di questa puntata di Verissimo di sabato 18 Gennaio, Jessica Morlacchi è scesa nel parterre di Silvia Toffanin per raccontare la sua versione sui fatti accaduti al Grande Fratello.

L’ex bambina prodigio dei Gazosa ha ripercorso la sua vita artistica, nata quando era appena adolescente con la vittoria a Sanremo a 13 anni e interrotta per colpa degli attacchi di panico. Jessica non ha mai fatto mistero dei suoi problemi di salute e dei suoi anni di fragilità, costretta a casa dalla depressione e dall’agorafobia. Quella del Grande Fratello poteva essere l’occasione per tornare sulla cresta dell’onda, ma le forti polemiche nella casa l’hanno portata ad essere la versione peggiore di sé, come ammette lei stessa. Il mea culpa di Jessica non convince i social che hanno trovato la sua intervista fin troppo ben recitata. Vediamo cosa ha detto e come il pubblico ha reagito.

Jessica Morlacchi: ”Non ho saputo gestire la parte peggiore di me”. Critiche feroci sul caso Memo Remigi

L’intervista di Jessica Morlacchi parte ovviamente dal caso scottante del momento: la sua guerra con Helena Prestes e Luca Calvani. Jessica non fa mai un passo indietro, neanche rivedendosi nei vari video, sulle parole dette alla modella brasiliana, continua a sostenere di essere caduta nella trappola di Helena. Ammette che quella era la versione peggiore di sé e se ne dispiace ma ai suoi occhi, la vittima è lei. Sulla situazione con Luca gira la frittata. L’infatuazione per l’attore è una cosa ormai passata da tempo, da molto prima della litigata. Per lei tra i due il rapporto (di sola amicizia) doveva essere esclusivo, ed è stato quello a farle più male: che lui si confidasse anche con altre persone. Peccato che durante le sue ultime ospitate nella casa del Grande Fratello abbia detto ben altro, rimarcando come Calvani l’abbia illusa di un legame romantico. Inevitabile poi il momento dedicato a Memo Remigi: Silvia Toffanin rivela la presenza del cantante come ospite e chiede a Jessica se desidera avere un confronto con lui. Qui Jessica dà uno scoop che rimane indigesto al pubblico: tra lei e Remigi la pace è stata fatta lontana dalle telecamere.

Dopo che la Rai allontanò Remigi per le accuse di molestie da parte della Morlacchi per una palpata in diretta televisiva, il caso dettò scalpore. Jessica tuttavia racconta di come tra i due ormai regni il sereno, non c’è più niente da discutere. Lei ha perdonato Memo Remigi e lo racconta tirando una stoccata a Prestes e Calvani:

io perdono sempre quando una persona è buona,

dice la Morlacchi. Questa confessione però, della pace fatta in privato, ha scatenato polemiche feroci su X, dove i telespettatori sull’hashtag di Verissimo sono andati contro Jessica. A tre anni dal fatto, con Remigi sempre al centro della polemica, perché non ha parlato pubblicamente del loro chiarimento per riabilitarne l’immagine? La sua intervista pare recitata. Jessica è molto lontana dalla Furia che abbiamo visto nel programma di Canale 5 e la sua dolcezza pare poco genuina e montata ad arte. Un modo per passare da vittima e ripulirsi l’immagine, dicono da casa. Ecco alcuni commenti.