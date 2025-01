GF 22° puntata: nominati, Jessica smaschera tra Scottex e biglietti

La 22esima puntata del Grande Fratello è stata caratterizzata da un’eliminazione definitiva al televoto, che ha visto protagonisti Helena, Shaila, Tommaso, Calvani e Ilaria. Tutti loro sono dei veterani di questa edizione e Alfonso Signorini ha deciso di partire proprio da questa sfida. In particolare, il conduttore ha puntato l’attenzione su ciò che è accaduto nella scorsa puntata e nei giorni precedenti. I litigi di Helena con Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi hanno generato un provvedimento disciplinare.

Mentre la cantante romana ha deciso di abbandonare direttamente la Casa, le altre due sono finite al televoto d’ufficio. Shaila, Tommaso e Luca sono stati, invece, nominati dai loro coinquilini. La Morlacchi ha riservato delle sorprese, spiazzando insieme a Helena Prestes e scaricando Ilaria Galassi. Mentre Calvani si è subito salvato al televoto, gli altri tre sono stati invitati a raggiungere lo studio per scoprire il risultato. Intanto, Jessica è rientrata nella Casa per confrontarsi con Luca. “Lorenzo sta giocando? Tu porti la bandiera! Fuori se ne sono accorti, poi fai come ti pare”, ha affermato furiosa la cantante romana.

L’ormai ex gieffina ha fatto sapere a Calvani che fuori i telespettatori hanno visto proprio tutto sulla loro speciale amicizia, come le clip in cui sono molto vicini a letto. In questi giorni, tali video hanno mostrato Luca che cerca una certa vicinanza con la Morlacchi quando stavano sdraiati. Signorini, però, ha segnalato che il gieffino si è salvato al televoto e, dunque, quanto detto da Jessica non rispecchia la verità totalmente.

Va precisato che questa nuova sfida al televoto, si è concentrata sull’antipatia che c’è tra Helena e Shaila. Calvani è passato in secondo piano. La Morlacchi, comunque, di fronte a ciò che ha fatto notare il conduttore è rimasta interdetta. Non solo, Beatrice Luzzi è intervenuta, chiedendo alla cantante romana di non riportare nella Casa ciò che sta accadendo fuori, in quanto va contro il regolamento tale atteggiamento.

L’opinionista ha, allo stesso tempo, criticato il modus operandi di Calvani con Jessica. Luzzi ritiene, inoltre, che Luca avrebbe una certa responsabilità per i litigi nati tra la Morlacchi ed Helena. “Hanno visto tutti i pezzetti di Scottex che giravano”, ha tuonato a un certo punto la Morlacchi, aumentando così il mistero di ciò che sarebbe accaduto tra loro sotto le coperte.

Grande Fratello: Jessica Morlacchi dallo studio contro Luca e Amanda

Sono giunti in studio Shaila, Helena, Ilaria e Tommaso. Il primo a salvarsi è stato Franchi, seguito dalla Galassi. Alla fine, sono rimaste una contro l’altra Shaila ed Helena. In effetti, il televoto si è concentrato proprio su loro due, protagoniste di questa edizione. Le preferenze del pubblico ruotano proprio intorno a queste due concorrenti. Signorini ha chiesto alle due di tornare all’interno della Casa.

Lasciando ancora tutti col fiato sospeso, il conduttore ha regalato un momento di spensieratezza, con il ritorno delle Monsè, che hanno avuto modo di confrontarsi e di ballare con Ilaria e Pamela. Spazio poi al GF per Zeudi Di Palma, la quale ha avuto l’opportunità di riavvicinarsi a Helena. Intanto, quest’ultima ha dimostrato di essere molto tesa per il risultato del televoto.

Dopo la sorpresa di Nikita Pelizon per Helena e Shaila ha avuto il suo momento romantico con Lorenzo, Jessica Morlacchi è approdata in studio. Qui la cantante romana ha accusato Enzo Paolo Turchi di aver dato dei segnali a Calvani su ciò che dovrebbe fare nella Casa, quando è rientrato per mettere su le coreografie: “Ho visto Enzo con un foglio in mano, dove faceva delle cose con il dito, come se gli dicesse di stare lontano da me e di avvicinarsi a Helena”.

Signorini ha mandato in onda il filmato che mostra il momento e, in effetti, sembra proprio che Turchi stia dicendo a Luca qualcosa inerente al gioco. Enzo Paolo ha negato tutto stasera e ha dichiarato che le sue istruzioni riguardavano le coreografie. Nessuno, neanche Signorini, sembra credere alla versione di Enzo Paolo. C’è da dire che la Morlacchi non è stata la concorrente più amata di questa edizione, ma di sicuro è riuscita a smascherare Calvani.

Dallo studio, Jessica si è scagliata anche contro Amanda Lecciso. “Come mai hai visto Helena togliermi il pane e sei rimasta a guardare, ma poi hai iniziato a dire ‘che vergogna’. Come mai?!”, ha tuonato la Morlacchi. Amanda si è difesa affermando di aver sempre rimproverato Helena su tante cose.

GF 22esima puntata: Helena eliminata, nomination, chi è al televoto

Finalmente è arrivato il momento di scoprire l’eliminata di questa 22esima puntata: Helena con il 51% (Shaila 43%, Ilaria 4%, Tommaso 1%, Calvani 1%). Chiaramente l’eliminazione della Prestes cambierà tutte le dinamiche, dentro e fuori la Casa. A questo punto, sono iniziate le nomination. Sono stati resi immuni dagli stessi concorrenti Javier e Pamela. Cesara Buonamici ha dato l’immunità a Calvani, mentre Beatrice Luzzi a Zeudi. Al televoto sono finiti Amanda, Lorenzo, Bernardo e Maxime.