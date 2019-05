Perché Jessica Mazzoli non è più tornata al Grande Fratello 16

Jessica Mazzoli è fuori dal Grande Fratello 16. Dopo l’intervento di peritonite l’ex compagna di Morgan non è più rientrata nella Casa più spiata d’Italia. È stata la stessa cantante a dare l’annuncio a pubblico e coinquilini nel corso della quinta puntata del reality show. L’interprete lanciata da X Factor ha parlato di formalità non dipese dalla sua volontà: una motivazione che ha mandato più di qualche telespettatore in confusione. Cosa intendeva l’ex gieffina con la parola formalità? Perché è stata fatta fuori dal gioco nonostante l’isolamento in ospedale, senza tv, cellulare e giornali? Il motivo, per fortuna, è stato svelato da Barbara d’Urso nel corso della puntata di Pomeriggio 5 di martedì 7 aprile 2019.

Barbara d’Urso spiega la situazione di Jessica Mazzoli

Come spiegato da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, Jessica Mazzoli non è potuta rientrare al Grande Fratello 16 perché il regolamento non lo consentiva. Dopo l’intervento di peritonite la sarda è rimasta fuori da Cinecittà per più di dieci giorni. Un tempo eccessivo, non consentito dalle regole dello show di Canale 5. Dunque, nonostante le buone condizioni di salute e la volontà di Jessica, la produzione è stata costretta a fare a meno della Mazzoli. Con grande rammarico della diretta interessata e di Serena Rutelli, la figlia di Francesco e Barbara Palombelli, che aveva instaurato un ottimi rapporto con la coinquilina dalla chioma fulva.

I nuovi progetti di Jessica Mazzoli dopo il Grande Fratello 16

Archiviata a malincuore l’esperienza al Grande Fratello 16, Jessica Mazzoli è ora concentrata sul suo nuovo progetto musicale e sulla figlia Lara.