Jessica e Andrea, la rivelazione su Zarino: “L’ho risentito dopo la scelta”

Temptation Island, Jessica e Andrea si raccontano a Radio Radio dopo il ritorno di fiamma

Jessica e Andrea di Temptation Island 2019 sono stati ospiti oggi di Giada Di Miceli, nella sua trasmissione Non succederà più in onda su Radio Radio. Nella lunga chiacchierata sono stati toccati tutti i punti fondamentali, dal percorso a Temptation al momento in cui si sono ritrovati. Sappiamo già che è stata Jessica a fare il primo passo per tornare insieme ad Andrea, accorgendosi che sentiva la sua mancanza e non riuscendo a superare il fatto di averlo fatto stare molto male. Se tornasse indietro cambierebbe di sicuro questo, avere ferito il suo fidanzato è una cosa che forse a oggi ancora non riesce a perdonarsi. Per il resto, ritenendo di essere una persona sincera, rifarebbe tutto. Anche con Alessandro Zarino, che era il suo tentatore. Anzi, una cosa cambierebbe: non uscirebbe con lui dal programma, dando l’impressione di cominciare subito un’altra storia. E soprattutto non rivelerebbe i dettagli del rapporto con Andrea, che comunque era già in crisi prima di Temptation Island.

Jessica Battistello ha risentito Alessandro Zarino dopo la scelta a Uomini e Donne

Tutto è bene quel che finisce bene comunque, perché tra i due ha vinto l’amore e oggi sono di nuovo insieme, più consapevoli di ciò che li unisce. Hanno deciso di andarci con i piedi di piombo, a differenza di quando si sono conosciuti. All’inizio della loro storia infatti sono andati a convivere dopo un mese, stavolta invece no: “Questa volta ho deciso io di andare con molta calma, non voglio fare più le cose affrettate. Usando la testa, ecco”, ha detto Andrea. Ufficialmente quindi Jessica vive a casa sua, ma a conti fatti è sempre a casa di Andrea. Facile pensare quindi che a breve torneranno a vivere insieme. A proposito di Zarino, comunque, nell’intervista è saltato fuori che Jessica lo ha risentito: “L’ho sentito tre settimane fa, dopo la puntata di Uomini e Donne con la scelta, per sapere come stava”. Niente paura, Andrea era a conoscenza di tutto, anzi Jessica si è prima assicurata che al fidanzato non desse fastidio e poi ha contattato Alessandro.

Temptation, Jessica parla di Alessandro: “Non ho pensato che puntasse al trono”

Jessica è felice di come siano andate le cose con Veronica, è felice per lui e li vede molto bene insieme. Tuttavia, pensa che all’interno del villaggio di Temptation Island fra loro sia scattata un’intesa reale, e non da copione. La stessa Giada ha provato a spiegare che forse Zarino si è comportato così perché il suo ruolo lo richiedeva. Ma Jessica non è d’accordo e non pensa che Alessandro si sia comportato così puntando al trono di Uomini e Donne: “No, non l’ho pensato. Tra tutti i ragazzi, Alessandro era il ragazzo che meno si metteva in mostra e meno veniva alla ricerca. È stata una cosa proprio nata spontanea. Veniva sempre da me perché ci trovavamo bene. Detto questo, chi è che non va a Temptation Island perché è in cerca di un po’ di visibilità? Se aspirava al trono penso che valga dal primo all’ultimo… Là si sa che ci sono le telecamere”.

Temptation, Jessica difende ancora Zarino: “Lui è così, non era un ruolo”

Non facciamo fatica a crederle, visto che Jessica lo aveva difeso anche dopo la puntata della scelta a Uomini e Donne. Proprio sul trono ha trovato conferme dell’idea che si era fatta di lui: “Sicuramente è un bravissimo ragazzo, non posso dire che non mi piacesse ma non è il mio prototipo fisicamente. Mi ha colpito la sua delicatezza e il modo di ascoltarmi. Lui è così, non era un ruolo. Vedendolo a Uomini e Donne ha confermato tutti i pensieri che avevo su di lui”. Di parere decisamente diverso è invece Andrea Filomena: “Io come ho sempre detto, a tutti i tentatori ispira il trono. Secondo me un po’ di scena c’è. La poltrona rossa piace tanto”.