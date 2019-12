Uomini e Donne Alessandro e Veronica, parla lei: “Il tempo darà tutte le risposte”

Veronica Burchielli e Alessandro Zarino dopo Uomini e Donne: le ultimissime sulla coppia

Alessandro e Veronica dopo Uomini e Donne stanno insieme e stanno superando le incomprensioni. Il loro rapporto sembra essere tranquillo e sereno dopo il Trono Classico, dove si sono conosciuti tra scontri e diverbi. Il loro percorso è cosa nota, per questo i fan su Instagram hanno fatto domande su cosa succede tra Veronica e Alessandro oggi. A rispondere a tali domande è stata l’ex corteggiatrice, che ha dedicato un po’ di tempo a chi la segue. Benché molti siano contro di lei per il percorso a Uomini e Donne, Veronica ha ricevuto anche tanti complimenti. E poi ha raccontato qualcosa sul rapporto con Alessandro: si videochiamano spesso durante il giorno e lei ha intenzione di portarlo presto a casa a La Spezia. Una delle cose più belle con Alessandro Zarino dopo Uomini e Donne? “Viverci”, questa è stata la risposta di Veronica.

Alessandro e Veronica oggi, parla lei: “Il tempo darà tutte le risposte”

E poi ancora c’è stato chi gli ha chiesto quando si rivedranno. Veronica e Alessandro si ricongiungeranno per Natale, anche se non è chiaro se lo passeranno insieme a casa di uno o dell’altro o se si vedranno prima o dopo essere stati in famiglia. Veronica pensa che Alessandro sia l’uomo della sua vita? Ecco la sua risposta: “Il tempo darà tutte le risposte. Ci stiamo vivendo, scoprendo e conoscendo”. E ancora ha raccontato che Alessandro è molto geloso, più di lei: “È una sana gelosia per questo mi piace! Io sono gelosa ma non possessiva e credo sia la cosa più importante. Non si è di proprietà nemmeno con un anello al dito, bisogna lasciare libere le persone. Trattare una persona come se fosse una proprietà è levargli la dignità!”.

Uomini e Donne, Veronica Burchielli non rimpiange il “no” alla scelta di Zarino

C’è stato chi era curioso di sapere cosa hanno fatto appena usciti dallo studio. Veronica ha rivelato anche questa curiosità: “Ci siamo stretti..”. L’ex corteggiatrice ha raccontato ancora che Zarino è molto protettivo nei suoi confronti e la coccola, anche portandole la colazione a letto. Infine, Veronica Burchielli ha detto di non avere rimpianti sul “no” alla scelta di Alessandro: “Credo che nulla venga al caso… Indietro non si può tornare, se è servito per renderci più uniti oggi e consapevoli, allora va bene così”.