Jessica Alves continua ad esagerare: nuovo ritocchino. Ecco dove

Il Ken umano, diventato poi Barbie, ormai è l’emblema della chirurgia estetica. Il Daily Mail ha fatto circolare alcune sue foto: ha fatto un altro ritocco.

Jessica Alves è conosciuta in Italia per essere andata spesso nei salotti di Barbara d’Urso. Qui ha iniziato a raccontare delle prime operazioni affrontate, fin quando la sua trasformazione è diventato qualcosa di mostruoso. Spesso, inoltre, alcuni interventi sono andati male e quindi è dovuta ricorrere ad altra chirurgia plastica: una storia senza fine.

Il Daily Mail ha pubblicato le sue foto di un ulteriore ritocco fatto a fine febbraio a Istanbul. Ora l’Alves sta iniziando a girare per la città poiché si è ripresa da quest’ennesima operazione. Jessica si era recata lì inizialmente per sistemare un lifting alle labbra andato male. Poi ha deciso di fare un altro importante intervento.

Con un costo di 15mila sterline, ha deciso di “ringiovanire“. Ha fatto quindi un lifting al viso e collo “per dimostrare 10 anni in meno“. Il suo scopo è quello di “trovare un fidanzato più giovane”.

Le trasformazioni che ha subito Rodrigo Alves in questi ultimi 10 anni sono tantissime ed è diventato irriconoscibile. Oltre al cambio di genere che esula dall’esagerazione dell’utilizzo della chirurgia plastica, la Barbie umana spaventa sempre di più perché dimostra di essere ossessionata dal ritocchino.

Il desiderio di diventare madre

A giugno scorso, Jessica aveva anche confessato il suo desiderio di diventare madre. Aveva raccontato di essere in lista d’attesa per un trapianto di utero, per poi portare avanti una gravidanza. Cosa che i medici le hanno sconsigliato sin da subito, poiché è un’operazione molto rischiosa.

L’ideale sarebbe quindi aspettare qualche anno, che la medicina faccia ulteriori passi avanti, per provare poi il trapianto. Nel frattempo l’Alves dovrebbe anche trovare un uomo. Quindi ha pensato bene di “ringiovanire” per riuscire nell’impresa. Non accorgendosi però che questa sua ossessione sta diventando deleteria in primis per il suo aspetto e anziché attirare gli uomini, potrebbe ottenere il risultato contrario, un po’ spaventati da una ragazza che di certo non è ‘acqua e sapone‘.