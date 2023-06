Jessica Alves, che fine ha fatto? Trapianto dell’utero e gravidanza

In tanti si ricorderanno dell‘ex “Ken umano”, al secolo Rodrigo Alves, grazie alle sue numerose ospitate nei salotti di Barbara d’Urso. Ebbene, nel 2020, Rodrigo ha iniziato la sua ‘trasformazione’ da Barbie a Ken, diventando ufficialmente Jessica Alves. Un percorso che ha raccontato prima a Le Iene, che l’avevano accompagnato in Thailandia per l’intervento, e poi a Live – Non è la d’Urso. Jessica ha ufficialmente completato la sua transizione nell’agosto del 2022, dopo ben novanta interventi. Tuttavia, la brasiliana avrebbe ancora un desiderio nel cassetto: diventare mamma. Per questo, vorrebbe sottoporsi ad un’operazione per il trapianto di utero.

Jessica Alves: “Sono pronta a sottopormi al trapianto di utero”

Da tempo, Jessica ha condiviso il suo desiderio di diventare madre ed aveva anche coltivato l’idea di avere un figlio dal suo ex, Giacomo Urtis. Dunque, vorrebbe sottoporsi ad un trapianto di utero, per poter rimanere incinta in maniera naturale. Difatti, la Alves ha rivelato di essere la prima in coda per tale operazione. Tuttavia, i medici le hanno consigliato di pensare prima di ricorrere all’adozione o ad una madre surrogata per poter avere figli. Questo perché tale intervento, al momento, è troppo rischioso e bisognerà aspettare che la medicina faccia altri progressi prima di poter metterlo in atto.

Precisamente, si tratta di un’operazione di più di 11 ore, che adesso presenta un rischio troppo alto. Tuttavia, Jessica non rinuncia al suo sogno e ha ribadito che, appena sarà possibile, si sottoporrà all’intervento a qualsiasi costo. “È il mio sogno essere madre e avere un bambino dentro la mia pancia. Ho subito tutti gli interventi chirurgici possibili per essere il più vicino possibile ad una donna biologica. Ma non posso avere figli, il che è molto frustrante”, ha dichiarato in un’intervista al Daily Mail.

La situazione è molto frustrante per Jessica, che ha dichiarato che a volte sente di essere già incinta a causa dell’alto livello di ormoni. Ad ogni modo, la brasiliana, nell’attesa progressi della medicina e della scienza, non esclude le altre possibilità presenti per diventare madre, come l’adozione. Il suo sogno è trovare un uomo che possa diventare il padre dei suoi figli ed è disposta a tutto per realizzarlo. Prima di tutto, però, ha bisogno di trovare un ragazzo giusto con cui iniziare una storia e costruire, successivamente, una famiglia. “Il mio prossimo passo è trovarmi un bravo ragazzo con cui fidanzarmi. Poi magari penseremo ad una madre surrogata o magari all’adozione per avere la nostra bella famiglia”, ha aggiunto.