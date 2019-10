Jeremias Rodriguez e Soleil si sono lasciati, la conferma: “Non torno più”

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè si sono lasciati. Arriva la conferma: “Non torno più”

Da qualche giorno a questa parte, un vociferare battente sussurra che la coppia formata da Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè sia arrivata al capolinea. Oggi, a confermare la rottura è il settimanale Spy. Il magazine, in edicola da domani venerdì 4 ottobre, ha anticipato la news, rivelando in anteprima la copertina del prossimo numero dove si annuncia la fine della love story. Spazio anche a un virgolettato dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Addio Jeremias, questa volta non torno più”, il flash riportato. Tutti i retroscena e i dettagli dell’addio saranno invece svelati domani.

Il messaggio di Jeremias e la risposta di Cecilia Rodriguez sul fratello e Soleil a Vieni da Me

Che qualcosa si fosse rotto tra l’argentino e l’influencer italo-americana lo si era capito già da un po’ di giorni. Le loro apparizioni social insieme nelle ultime settimane sono andate via via ad affievolirsi, fino a scomparire. Poi, poco più di 48 ore fa, il messaggio tanto criptico quanto allarmante diffuso dal fratello di Belen via Instagram: “La corsa è lunga e, alla fine, è solo con te stesso”. Nessuna menzione a Soleil, eppure in tanti hanno subito pensato che dietro alla frase ambigua ci fosse un significato con riferimento alla sua situazione sentimentale. E in effetti pare proprio che quelle parole si riallacciassero all’addio consumatosi in questi giorni. Altra spia che ha fatto pensare a un naufragio della relazione è arrivata per via indiretta, per bocca di Cecilia Rodriguez, ieri ospite nel salotto di Rai 1 di Caterina Balivo.

Cecilia Rodriguez e l’imbarazzo a Vieni da Me: la domanda di Caterina Balivo sul fratello Jeremias

Cecilia, ieri ospite con Ignazio nella trasmissione Vieni da Me, a un certo punto si è ritrovata in evidente imbarazzo. Motivo? La Balivo più o meno innocentemente le ha chiesto se suo fratello fosse fidanzato e la risposta tutt’altro che convincente della Rodriguez, in chiara difficoltà sul tema, ha fatto capire che la situazione tra Jeremias e Soleil era da ‘codice rosso’.