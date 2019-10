Cecilia Rodriguez: Jeremias fidanzato? Imbarazzo a Vieni da Me

Cecilia Rodriguez: il fratello Jeremias è fidanzato? Imbarazzo a Vieni da Me dopo la domanda di Caterina Balivo. La reazione dell’argentina e di Ignazio

Cecilia Rodriguez, con il fidanzato Ignazio Moser, si è seduta nel salotto di Vieni da Me (Rai 1). Sotto la guida di Caterina Balivo la coppia è stata protagonista di una lunga e divertente chiacchierata dove non sono mancati momenti di imbarazzo. Due in particolare: quando la padrona di casa ha chiesto alla sorella di Belen della situazione sentimentale del fratello Jeremias e quando sempre la Balivo è incappata in una gaffe, travisando un ‘Francesco’ di Cecilia. Nel dettaglio, la conduttrice, per un attimo, ha pensato che l’argentina si stesse riferendo al suo ex fidanzato (l’ex tronista Francesco Monte) e non al padre di Ignazio.

Jeremias e Soleil ancora fidanzati? Cecilia e Ignazio sono titubanti

“Ma Jeremias è fidanzato?” chiede a un certo punto la curiosa Balivo, scatenando l’imbarazzo in studio. “Eh bho, credo si sì, non lo so…” risponde titubante Cecilia, colta alla sprovvista. “Non so”, ripete, guardando Ignazio in cerca di aiuto. “Ehh… è tuo fratello, non so”, sussurra Moser, togliendosi dal discorso. “Comunque, sì, credo di sì… è fidanzato”, conclude la Rodriguez. Ricordiamo che proprio nelle ultime ore si è diffuso il gossip di una possibile rottura sentimentale tra Jeremias e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorgè. Forse la domanda della Balivo non è stata poi tanto ‘innocente’…

La gaffe di Caterina Balivo: il ‘Francesco’ non è Monte ma Moser, il fraintendimento

La conduttrice è stata protagonista anche di una spassosa gaffe. Cecilia, mentre Ignazio Moser parlava dei suoi trascorsi da ciclista, ha nominato Francesco, chiaramente riferendosi al padre del fidanzato. La Balivo però ha frainteso, pensando che stesse parlando di Francesco Monte. “Scusami hai detto Francesco e ho avuto un flash“, ha spiegato ridendo Caterina. Inutile dire che è scattato un momento di piacevole imbarazzo. Cecilia ha sorriso, Moser pure. Meglio proseguire e parlare di Belen e Stefano De Martino, il cui ritorno di fiamma è stato ampiamente trattato in trasmissione.