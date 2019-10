Ignazio Moser: il rapporto con De Martino e le parole su De Lellis-Iannone

Ignazio Moser si confida: il rapporto con Stefano De Martino, quello con Andrea Iannone e le parole su Giulia De Lellis

Ignazio Moser e Cecilia sbarcano a Vieni da Me e si svelano a ruota libera. Si chiacchiera, si ride e si scherza e inevitabilmente si plana sulle vicende private della famiglia Rodriguez, il ‘clan’ più chiacchierato d’Italia. Così, una parola tira l’altra e in un amen si finisce a parlare del ritorno di fiamma di Stefano De Martino e Belen, argomento che si trascina dietro un’altra relazione celebre del momento, quella sbocciata tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Eh sì, perché Iannone, come è noto, è stato fidanzato con Belen prima del ritorno in love con il danzatore napoletano. Il Beautiful in salsa italiana è servito, con la differenza che qui non si tratta di una soap opera, ma è tutto reale. Una realtà fatta di incastri, incontri, addii, amicizie ballerine etc etc etc… E Ignazio ha raccontato tutto ciò.

Ignazio: “Stefano è uno molto coinvolgente, molto simpatico”

“Tu sei stata una delle prime a sapere tutto“, aggancia la Balivo rivolgendosi a Cecilia a proposito del ritorno di fiamma tra Belen e Stefano. “Sì, credo… o forse lo ha detto prima ad alcune sue amiche”, risponde la Rodriguez. La parola passa ad Ignazio. Che rapporto ha con De Martino? E con Iannone esce ancora? “Stefano non lo avevo mai visto (di persona, ndr); è uno molto coinvolgente, molto simpatico. Abbiamo fatto anche le vacanze insieme a Ibiza quest’estate”. Sul pilota invece fa sapere di aver avuto un ottimo rapporto, ora un po’ andato a disperdersi. “Esci ancora con lui e Giulia?“, stuzzica la conduttrice. “No, sono rapporti che poi vanno un po’ a scemare, non credo nemmeno che sia giusto per Belen” fa sapere Moser che, tra l’altro, in passato, ha avuto delle frizioni proprio con la De Lellis.

Cecilia sulla ri-unione di De Martino e Belen

A proposito della ri-unione sentimentale tra Belen e Stefano, è intervenuta anche Cecilia, ribadendo quanto già espresso in passato. “Sono molto contenta che sono tornati insieme. Come ho già detto ero spaventata all’inizio perché sapevo che lei aveva attraversato un momento difficile“, ha detto la modella riferendosi a quando il matrimonio tra il ballerino e la sorella naufragò. Durante la puntata, inoltre, c’è stato un momento piuttosto imbarazzante, scattato quando la Balivo ha chiesto del fidanzamento di Jeremias Rodriguez.