Jeremias Rodriguez non va all’Isola dei Famosi? Un video conferma tutto

Jeremias all’Isola 2019? News sui concorrenti di questa nuova edizione

Ancora in dubbio la partecipazione di Jeremias all’Isola dei Famosi 2019? Se, fino a poche ore fa, si pensava che avrebbe potuto aggiungersi al cast fra non molto, adesso però un video ci ha dato la conferma che dovrà attendere ancora del tempo prima di poter prendere parte a un’esperienza così dura. Jeremias Rodriguez si è tolto il gesso, ma ha ancora la mano avvolta da una benda che permette di evitare altri traumi. Deve sforzare il meno possibile la sua mano, per questo è alquanto improbabile che possa partecipare alla nuova edizione dell’Isola. Magari sarà presente alla prossima? Potremmo avere la conferma della sua assenza dal cast di concorrenti solo con la prima puntata, durante la quale Alessia Marcuzzi annuncerà chi sono i naufraghi ufficiali e se ci sarà o meno il fratello di Belen Rodriguez.

Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez resta a casa? Un video fa capire molto

Abbiamo letto dei messaggi di un Jeremias arrabbiatissimo nelle ultime ore: è tutto legato alla sua esclusione dall’Isola dei Famosi? Le ultime Instagram stories pubblicate da Belen ci fanno capire che il fratello non è ancora pronto per volare alla volta dell’Honduras. Mentre gioca col piccolo Santiago, non si può non notare la fasciatura alla mano. Comunque Jeremias è apparso sereno. Il suo nipotino sa sempre come fargli tornare il sorriso! E mentre si parla della conferma di Jeremias nel cast dell’Isola dei Famosi 2019, alcuni concorrenti NIP sono appena partiti.

Cast Isola dei Famosi, concorrenti vincenti o edizione soporifera?

I nomi dei concorrenti dell’Isola dei Famosi stanno incuriosendo parecchio: riusciranno a rendere interessante quest’edizione o Alessia Marcuzzi deve salvare gli ascolti col prossimo Raz Degan di turno? Il rischio è sempre dietro l’angolo. Anche se si dispone di personalità particolari e di concorrenti dalla polemica facile, non è detto che si inneschino determinati meccanismi…