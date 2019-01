Jeremias Rodriguez contro tutti, messaggi senza freni: cos’è successo?

Jeremias Rodriguez news, attacchi su Instagram che sorprendono

Cosa sta succedendo a Jeremias Rodriguez? Non aggiorna spesso il suo profilo Instagram con delle stories, quindi le ultime hanno sorpreso parecchio. Soprattutto perché sono stati messaggi parecchio coloriti… ma rivolti a chi? Ora che sembra sempre più certa la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez si è lasciato andare a commenti che lasciano perplessi. Di punto in banco se l’è presa prima con qualcuno che non sarebbe felice come lui e poi con tutti coloro che hanno partecipato al #10yearchallange. Oggi ha sparato a zero su tutti! E chissà se fra poco ci confesserà come mai abbia deciso di scrivere quei determinati messaggi. Potrebbero avere un destinatario preciso. Chi potrebbe mai essere?

Jeremias non si trattiene! Cosa è successo al fratello di Belen Rodriguez?

La prima stories che ha fatto discutere è stata la seguente: “La verità è che se sei felice, non rompi il c***o a nessuno. Ciao belli, vi voglio bene”; anche la seconda non è passata inosservata: “Avete rotto il c***o pure con questo #10yearchallenge! Ma avete qualcosa di originale o dovete sempre imitare gli altri?”. Ha partecipato a questo gioco il suo ex cognato Francesco Monte, pubblicando una sua foto di dieci anni fa. Poco ma sicuro l’ex tronista non c’entra nulla con questi attacchi. Se poi dovesse c’entrare qualcosa, beh, significa che ci siamo persi qualcosa!

Jeremias Rodriguez all’Isola 2019? La sua partecipazione “in forse”

Potrebbero essere anche legati alla sua partecipazione all’Isola 2019. Non è infatti sicuro al cento per cento che vi parteciperà, visto che aveva avuto un incidente a pochi giorni dalla partenza. Gli hanno confermato che non ci sarà nel cast? Adesso sono stati invece confermati i concorrenti NIP dell’Isola dei Famosi. Sembra alquanto improbabile che il reality show si privi di un personaggio dal carattere fumantino come Jeremias. Entrerà forse in gioco alla seconda/terza puntata?