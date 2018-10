Jeremias Rodriguez e Giulia Salemi, lei confessa tutto al Gf Vip e lui reagisce così

Cosa è successo tra Jeremias Rodriguez e Giulia Salemi? Lei ha confessato tutto a Francesco Monte

La sincerità è alla base di ogni rapporto, Francesco Monte ha voluto sapere cosa è successo tra Jeremias Rodriguez e Giulia Salemi. Dopo la puntata di ieri sera, in cui Ilary Blasi ha mostrato a Giulia le parole dei Rodriguez sui presunti flirt con Jeremias e Iannone, Francesco ha voluto saperne di più. E così ha chiesto a Giulia di parlargli di questi flirt: “Io non ho avuto nessun flirt con Iannone. Un’uscita di gruppo quattro anni fa, lui era in Moto 2. Un evento a Lugano”, ha risposto la ragazza. Su Iannone ha rigettato ogni accusa, ma su Jeremias non ha potuto fare altrettanto! Francesco ha fatto una domanda su Jeremias e Giulia ha risposto così: “In gruppo, due volte siamo usciti”.

Giulia Salemi e Jeremias Rodriguez si sono baciati: la confessione al Gf Vip

Giulia ha tentennato abbastanza a dire il vero su cosa dire. Ha chiesto di definire flirt, ha preso tempo e infatti Francesco ha dovuto chiedere direttamente se c’è stato un bacio con l’ex cognato. Dopo un altro po’ di pausa, Giulia ha confessato di aver baciato Jeremias Rodriguez: “Abbiamo passato una serata insieme… Un bacio”. Stamattina in molti si chiedono se dopo questa rivelazione Francesco non abbia deciso di fare un passo indietro con Giulia, visto che è più distaccato. Va detto, però, che già dopo la puntata ha detto che lo avrebbe fatto a causa dell’incontro con Fariba, la mamma di Giulia. Nel frattempo, Jeremias ha risposto tramite Instagram a ciò che è successo in puntata, scrivendo “Tanto siete gossip e niente più”. Ce l’aveva con il Gf Vip o con Salemi e Monte? In ogni caso, abbiamo scoperto che Jeremias e Giulia Salemi si sono baciati. Tuttavia, alla ragazza non sono andate già le parole usate da Cecilia nei suoi confronti, a cui aveva già risposto in puntata.

Giulia si difende da Cecilia: “Sono stata in vacanza con loro, non ho percepito nulla”

“Sono stata anche in vacanza con loro, con Cecilia e Ignazio. A Cefalù questa estate, a giugno. Era un viaggio di influencer. Questa idea su di me non l’avevo percepita, anzi mi sembrava mi adorassero tutti e due. Da come lo fa passare lei sembro io la pazza psicopatica che va alla ricerca di… Con Andrea non c’è stato niente, zero, manco mezzo bacio. Essendo in gruppo ci avranno fatto una foto. Per questo io sbrocco. Non so lei che cosa va a dire”, ha raccontato a Francesco. Quest’ultimo però le ha fatto notare che con Jeremias un bacio c’è stato e poco gli cambia sapere che è stato lui a prendere l’iniziativa, secondo il racconto di Giulia: “Far passare me per la gatta morta no. Io nella mia vita non ho mai baciato nessuno,. Non ho mai cercato nessuno, questo no. Con Jeremias mi sono baciata è vero, ma lui scrive, lui fa, lui che prende l’iniziativa”.