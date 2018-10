Francesco Monte e Giulia Salemi rispondono a Ignazio e Cecilia: chiara presa di posizione durante la diretta del Gf Vip

La quarta puntata del Grande Fratello Vip non poteva non aprirsi stasera se non parlando di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e le dichiarazioni fatte dai due durante l’ultima puntata di Casa Signorini. A fare più scalpore, come molti sapranno, sono state in particolare le parole della sorella di Belen nei giorni scorsi. Quest’ultima, infatti, ha accusato Giulia Salemi (adesso al Gf Vip molto vicina nella casa al suo ex Francesco) di averci provato con tutti i membri della famiglia Rodriguez in passato. L’italo – iraniana, secondo la versione di Cecilia, prima di Monte avrebbe avuto difatti un flirt con il fratello Jeremias e anche con Iannone (ex di sua sorella). Quanto detto dalla Rodriguez, allora, è stato fatto ascoltare alla Salemi. La ragazza, chiamata in confessionale, si è detta però sconvolta della cosa ed ha smentito tutto.

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi risponde a Cecilia: “Io non ho mai detto che Iannone c’ha provato con me”

Giulia Salemi a Cecilia Rodriguez stasera ha voluto mandare un chiaro messaggio. “Sono rimasta abbastanza sconvolta” ha affermato nello specifico la Salemi in confessionale dopo aver sentito la Rodriguez attaccarla a Casa Signorini “Io non ho mai detto che Iannone c’ha provato con me. Per quanto riguarda Jeremias, ci siamo conosciuti una sera, in qualche occasione ci siamo visti ma io non c’ho mai provato con nessuno”. La stessa, poi, a tal proposito ha anche aggiunto: “Cecilia se ha questa idea di me mi dispiace anche perché io ho sempre avuto massimo rispetto ed ho sempre speso belle parole per lei”.

Ignazio Moser dice la sua su Francesco Monte e Giulia Salemi: l’ex tronista risponde a tono

Quanto detto da Cecilia Rodriguez, ovviamente, è stato fatto ascoltare anche a Francesco Monte. All’ex tronista, inoltre, è stato mostrato anche quanto detto da Ignazio Moser sul suo conto. Quando però gli è stato chiesto di commentare l’uscita dell’attuale fidanzato della sua ex, Monte non ha battuto ciglio e, senza troppi giri di parole, ha affermato: “Per me non c’è proprio nulla da rispondere, non mi interessa”.