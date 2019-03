Jeremias Rodriguez contro Alda D’Eusanio: “Sei gelosa di Soleil?”

Scontro all’Isola dei Famosi tra Jeremias Rodriguez e Alda D’Eusanio

Jeremias Rodriguez continua a sostenere Soleil Sorge. E il fratello di Belen è letteralmente sbottato davanti alle nuove accuse di Alda D’Eusanio. L’opinionista dell’Isola dei Famosi ha attaccato di nuovo l’italo-americana, che ha vinto per l’ennesima volta la prova leader. “Va sempre sull’Isla Bonita e mangia le Buondì. Poi grazie che è più forte e vince tutte le prove”, ha ribadito la D’Eusanio. Dichiarazioni che non sono piaciute a Jeremias, che ha chiesto un microfono per prendere pubblicamente le parti dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Parli sempre male di Soleil. Sei forse gelosa di lei?”. Alda, piuttosto scettica, ha replicato: “Sì guarda gelosissima…”. Nella diatriba si è intromessa Alba Parietti, che ha sottolineato la forza e la determinazione di Soleil che, nonostante le critiche e le liti in Honduras, va dritta per la sua strada con coraggio e tenacia.

Le dichiarazioni di Jeremias Rodriguez su Soleil Sorge

Di recente Jeremias Rodriguez ha parlato di Soleil Sorge nel salotto di Verissimo. L’argentino non si considera ancora innamorato dell’italo-americana ma prova nei suoi confronti un sentimento vero e sincero. “Mi ha aiutato molto mentre ero lì anche perché quando sono partito non stavo benissimo. Ho apprezzato il fatto che si è fatta vedere per quello che è. Mi sono trovato bene, poi il resto lo vedremo. Mi piace tanto, ma ‘innamorato’ è un parolone”, ha dichiarato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Belen e Cecilia Rodriguez bocciano Soleil Sorge?

Soleil ha fatto breccia nel cuore di Jeremias ma non in quello di Belen e Cecilia Rodriguez. “Alle mie sorelle non piace mai nessuno“, ha ammesso il sud americano.