Jeremias Rodriguez dice la sua su Giulia De Lellis e Iannone: il commento

Jeremias Rodriguez dice la sua su Giulia De Lellis e Andrea Iannone: il suo commento dopo quello della sorella Cecilia

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Se nell’ultimo tempo l’influencer si era riavvicinata all’ex Andrea Damante, il gossip sulla liason amorosa con l’ex fiamma di Belen aveva sorpreso in molti. Arrivata l’ufficialità della nascita di un nuovo amore, in tanti si sono lasciati andare a caldi commenti sulla neo coppia. In primis, la famiglia della bella argentina che con Iannone ha trascorso diversi anni della sua vita. Conclusa la parentesi con il pilota, ora la Rodriguez è nuovamente felice tra le braccia del suo Stefano, ma non mancano frecciatina dei suoi parenti nei confronti di quella che è stata definita la coppia dell’estate. Dopo il commento di Cecilia Rodriguez, ora anche il fratellino Jeremias dice la sua sulla De Lellis e Iannone. Il suo tono, però, è decisamente differente rispetto a quello della sorella.

Jeremias: ecco cosa pensa di De Lellis e Iannone

“Tutti nelle interviste dicono: “Che belli, o auguri e figli maschi”. Nel senso che mai nessuno si espone veramente con il parere più sincero, con quello che pensa. Io sono sicura che si troveranno bene, benissimo perché sono della stessa altezza. Anzi, come dite voi qui in Italia, sono alti “un metro e una banana”. Precisi precisi“, aveva detto Cecilia a Chi in un numero pubblicato diverse settimane fa. Una frecciatina in piena regola all’ex coinquilina nella casa del Gf e all’ex cognato, alla quale poi anche la De Lellis aveva risposto ma in maniera totalmente scherzosa e ironica. Non si è fatto attendere, ovviamente, anche il commento di Jeremias che, a differenza della sorella, ha speso belle parole. “Hanno delle cose in comune, li vedo bene insieme“, dice il più piccolo dei Rodriguez al settimanale di Signorini, una risposta breve alla domanda su cosa pensa della nuova coppia.

Jeremias e Soleil: crisi superata, ora inizia la convivenza

L’amore va a gonfie vele anche tra Jeremias e Soleil. Archiviata la crisi (della quale hanno spiegato il motivo, ndr.), i due sono più innamorati che mai e hanno iniziato a convivere nel loro nuovo nido d’amore a Milano.