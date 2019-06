Jeremias e Soleil, complici e felici: al loro fianco Valentino Rossi

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè, complici e felici: al loro fianco Valentino Rossi

Come stanno Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè? L’argentino e l’italo-americana pare proprio che stiano benone e che ormai siano sempre più complici e felici. A ulteriore riprova che il rapporto sbocciato nella scorsa edizione de L’Isola Dei Famosi stia procedendo a vele spiegate, c’è stato l’ultimo ‘affiatato’ weekend che Jere e Soleil hanno passato insieme, ‘bazzicando’ al Mugello, in occasione dell’appuntamento del Moto GP. Appuntamento in cui sono comparsi al fianco di Valentino Rossi, che si è fatto immortalare in un bello scatto, abbracciandoli. E se è arrivata pure la ‘benedizione’ del Dottore…

Weekend al Mugello per l’argentino e l’italo-americana: “Giorni meravigliosi”

“Ragazzi, si torna a Milano, è stato un weekend meraviglioso”, fa sapere Soleil in una sua Instagram Stories mentre è in auto con il fidanzato Jeremias. Il fratello di Belen e la Sorgè hanno fatto tappa al Mugello per una collaborazione che li ha visti impegnati a sponsorizzare un celebre brand di occhiali da sole. Un weekend tra motori e incontri, anche quello con Valentino Rossi che, purtroppo, non è stato fortunato durante la gara del Moto GP di ieri, essendo stato protagonista di una caduta e del conseguente ritiro. Risultato finale: zero punti e sconforto per il centauro di Tavullia che sta vedendo il Mondiale andare sempre di più verso lidi spagnoli, più precisamente verso l’indirizzo di Marc Marquez.

Jeremias e Soleil: da L’Isola dei Famosi al Mugello, passando per Ibiza

Jeremias e Soleil fanno ormai coppia a tutti gli effetti. A unirli è stata L’Isola dei Famosi (entrambi sono entrati a reality in corso). Una volta tornati dall’Honduras non si sono più lasciati e hanno proseguito la frequentazione che pian piano è diventata una solida love story. Già fatte anche le presentazioni in famiglia (superata brillantemente ‘la prova Belen‘) e già fatta anche una vacanza romantica. I due, poche settimane fa, sono volati a Ibiza. E anche dalla ‘rovente’ terra spagnola non sono mancate pillole social assai affettuose. Viva l’amore!