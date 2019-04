Jeremias e Soleil affiatati, arriva la battuta di Maddaloni: “Occhio”

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge sempre più affiatati. I due condividono lo stesso gesto e arriva la battuta di Marco Maddaloni: “Occhio”

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, tutto procede a gonfie vele. Dopo la conclusione de L’Isola dei Famosi il fratello di Belen e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne continuano a frequentarsi e pare che ci siano tutti i presupposti per far sbocciare una bella love story. Al momento infatti la complicità dimostrata e piccoli indizi quotidiani spingono verso questa direzione. A testimonianza di ciò, c’è ad esempio l’ultimo amorevole gesto condiviso da entrambi sui rispettivi profili social: un tenero scatto in cui la coppia si abbraccia in un camerino. L’istantanea è stata pubblicata sia da Rodriguez, sia dall’influencer… Poi è arrivata la battuta di Marco Maddaloni, il vincitore dell’ultima edizione dell’Isola.

Maddaloni scrive a Jeremias: il simpatico intervento del vincitore dell’Isola de Famosi

Siparietto simpatico quello a cui ha dato vita il judoka Maddaloni che, vedendo la foto ‘affiatat’ degli ex compagni di viaggio Jeremias e Soleil, è andato sotto il profilo Instagram dell’argentino e ha scritto: “Occhio a Soleil che ti dà una porzione di cibo più piccola. Un abbraccio”. Il commento del vincitore del reality ha trovato il plauso dei fan, che hanno piazzato centinaia di like, apprezzando l’ironia e la simpatia dello sportivo. Ormai lo show ha chiuso i battenti e tutte le tensioni scatenatesi in Honduras sono acqua passata. Insomma, che ben vengano i sorrisi.

Soleil a cena con Belen: l’italo-americana conosce il ‘Clan Rodriguez’

Nel frattempo prosegue anche la conoscenza di Soleil e della famiglia Rodriguez. Pochi giorni fa Jeremias, confidandosi in un’intervista rilasciata a 361 magazine, ha spifferato come Belen ha reagito dopo il primo incontro avuto con l’italo-americana. In quell’occasione l’argentino ha anche confidato che la sorella maggiore è stata male per molto tempo a causa della separazione che l’ha coinvolta con l’ex marito Stefano De Martino (oggi i due sono tornati complici per la gioia del gossip). Per quanto riguarda Sorge, invece, notizie fresche fresche, narrano anche di una cena nelle scorse ore in compagnia di Belencita.