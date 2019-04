Belen e Soleil a cena insieme: con loro c’è anche Jeremias Rodriguez

Belen Rodriguez e Soleil Sorge insieme: la cena per farle conoscere

La storia d’amore tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez non potrebbe andare meglio dopo l’Isola dei famosi. Finito il reality, in Italia, i due stanno continuando a frequentarsi assiduamente, tanto da aver saltato i convenevoli ed essere passati subito alle presentazioni di famiglia. Soleil, dopo aver conosciuto Cecilia e Ignazio, ieri si trovava infatti a cena con Belen. In un locale in compagnia di altri amici Jeremias ha trascorso la serata insieme alla sorella maggiore e la nuova fidanzata. La Sorge nel video è apparsa perfettamente a suo agio tra i conoscenti di lui.

Jeremias Rodriguez porta Soleil a conoscere la sorella: le immagini e i video sui social

Le immagini della serata che Belen, Soleil e Jeremias Rodriguez hanno trascorso insieme sono state postate dai diretti interessati su Instagram stories. Nei video della Rodriguez, in realtà, si intravede di sfuggita la Sorge. Sul profilo di Jeremias, invece, nelle stories condivise è possibile vedere chiaramente i volti delle persone sedute al tavolo con lui. L’ex naufrago dell’Isola dei famosi, dopo aver inquadrato gli amici e la sorella Belen, si è poi voltato alla sua sinistra dove, appunto, c’era seduta con lui Soleil.

Soleil incontra i Rodriguez: presentazioni in famiglia dopo l’Isola dei famosi

La passione che ha travolto Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez a l’Isola dei famosi si è trasformata oggi in un reale sentimento. Che la coppia sia intenzionata a fare sul serio lo si era capito subito dopo la fine del reality. Prima di Belen, come accennato sopra, Jeremias ha presentato Soleil alla sorella Cecilia e a Ignazio e, durante una delle dirette dell’Isola, ha avuto modo di conosce la mamma della Sorge. Entrambi sembrerebbero essere decisi a fare sul serio e, più delle loro parole, oggi parlano i fatti.