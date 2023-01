By

Come avere un aspetto fantastico come Jennifer Lopez? A 53 anni la cantante e attrice di origini portoricane è più bella che mai. Di recente la moglie di Ben Affleck ha svelato alcuni trucchetti di bellezza che la rendono sempre attraente e splendida. Niente lifting o crema particolarmente costosa: il più grande segreto di JLo per restare giovane è decisamente alla portata di tutti!

Nella sua newsletter On the JLo Jennifer Lopez ha assicurato che il giusto riposo può fare la differenza. La diva del Bronx cerca sempre di dormire almeno otto ore al giorno. Quando è libera da impegni di lavoro cerca di arrivare anche a dieci ore. Jennifer ha capito l’importanza del sonno solo crescendo: quando aveva venti anni le sue attività erano così estenuanti e non dormiva abbastanza bene e questo l’ha portata ad avere diversi attacchi di panico. Ha dunque deciso di risolvere il problema iniziando a riposare meglio.

Gli altri segreti di bellezza di Jennifer Lopez

Oltre al buon riposo, Jennifer Lopez segue una dieta corretta, lontana dagli eccessi, e una costante routine di esercizi fisici. Inoltre JLo beve costantemente del tè allo zenzero guarnito con una fetta di limone. Un vero e proprio toccasana dalle diverse proprietà benefiche.

Lo zenzero contiene infatti il gingerolo, una sostanza dai potenti effetti antinfiammatori e antiossidanti. È in grado di aiutare a ridurre lo stress ossidativo, ovvero quell’insieme di alterazioni che si producono nei tessuti e nelle cellule riducendo la tonicità.

Lo zenzero è tra l’altro ottimo per combattere il raffreddore, migliorare la digestione, ridurre la nausea e abbassare i livelli di zucchero nel sangue. In più favorisce la perdita di peso nella zona dell’addome, della vita e dei fianchi. Cosa più importante: previene l’invecchiamento precoce e dunque la perdita di collagene .

Jennifer Lopez tiene molto alla cura della sua pelle. Utilizza abitualmente l’acido glicolico, un prodotto che pulisce la pelle, rimuovendo le cellule morte e lasciando i pori liberi di respirare al meglio. Inoltre non può fare a meno di una buona crema con alto fattore di protezione per proteggersi dai raggi solari.

A detta della Lopez la crema solare va spalmata sul viso tutti i giorni, già a vent’anni. In più la star non beve né alcol né caffe e non fuma. L’ultimo segreto beauty riguarda ovviamente l’esercizio fisico: Jennifer Lopez si allena tutti i giorni. Più precisamente fa pesi, cardio e balla moltissimo.