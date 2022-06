Jennifer Lopez: l’ingrediente segreto per pelle liscia e capelli splendenti

Passano gli anni ma Jennifer Lopez è sempre più bella. Merito di buone e sane abitudini ma anche di un vero e proprio trucchetto di bellezza per mantenere la pelle liscia, quasi di porcellana, e avere dei capelli lucidi e splendenti pure dopo aver raggiunto i 50.

Nessuna crema particolarmente costosa: JLo si affida a un rimedio casalingo che tutte possiedono in dispensa. Di cosa stiamo parlando? Dell’olio di oliva! Proprio così: la moglie di Ben Affleck si affida a questo ingrediente per contrastare i segni del tempo e avere sempre un aspetto curato e sano.

In un’intervista per W Magazine, Jennifer Lopez ha confessato che è stata sua madre, con la quale ha avuto un rapporto tormentato, a consigliarle di utilizzare questo “ingrediente segreto” per prendersi cura della sua pelle. L’olio di oliva è ottimo per ringiovanire il viso.

“Era qualcosa che mia madre, mia nonna e mia zia usavano quando avevano bisogno di idratazione extra sul corpo, nel viso o nei capelli”, ha detto Jennifer. Dunque un trucchetto di bellezza tramandato di generazione in generazione.

La Lopez è una grande fan dell’olio di oliva e la mattina assume sempre un integratore a base di questo ingrediente e di vitamina E. Inoltre utilizza creme e altri prodotti di bellezza che possono contare su questa componente così importante.

Gli effetti dell’olio di oliva sulla pelle

L’olio d’oliva è un ottimo anti-age perché contiene diverse vitamine importanti quali A, D, E e K. Dunque: idrata la pelle, ripara i tessuti danneggiati, aumenta la produzione di collagene, protegge l’epidermide e ritarda l’invecchiamento.

Gli altri segreti di Jennifer Lopez

Jennifer Lopez tiene molto alla cura della sua pelle. Oltre all’olio di oliva utilizza abitualmente l’acido glicolico, un prodotto che pulisce la pelle, rimuovendo le cellule morte e lasciando i pori liberi di respirare al meglio. Inoltre non può fare a meno di una buona crema con alto fattore di protezione per proteggersi dai raggi solari.

A detta della Lopez la crema solare va spalmata sul viso tutti i giorni, già a vent’anni. In più la star non beve né alcol né caffe e non fuma. L’ultimo segreto beauty riguarda ovviamente l’esercizio fisico: Jennifer Lopez si allena tutti i giorni. Più precisamente fa pesi, cardio e balla moltissimo.