Jennifer Lopez oggi, fisico, allenamento, dieta: i trucchi per restare giovane

Nel 2020 Jennifer Lopez ha compiuto 51 anni. Ma per la star di origini portoricane il tempo non sembra passare mai e qualche giorno fa lo ha dimostrato sul palco degli American Music Awards. Come potete vedere nel video più in basso l’ex moglie di Marc Anthony ha lasciato tutti senza parole, regalando un’esibizione bollente. Fasciata solo da una tutina attillata e trasparente, abbinata a un paio di scarpe dal tacco vertiginoso, JLo ha messo in mostra il suo fisico tonico e scolpito.

Ma a questa età come fa Jennifer Lopez ad essere sempre bella e naturale, come una ventenne? Semplice: la popstar segue delle regole salutari. Regole semplici, alla portata di tutti, che fanno però la differenza a lungo termine. È stata la stessa Jennifer a parlarne in alcune interviste ai media americani. Il segreto dell’eterna giovinezza di Jennifer? In primis quotidiana cura della pelle.

Jennifer Lopez non va mai a letto senza struccarsi. È accertato che dormire col trucco può aumentare le rughe. Ma non basta: dopo la pulizia del viso la Lopez utilizza una buona crema idratante, possibilmente con azione anti rughe. Jennifer cerca inoltre di non esporsi mai troppo ai raggi solari e di usare sempre crema con alto fattore di protezione. A detta della Lopez la crema solare va spalmata sul viso tutti i giorni, già a vent’anni.

Un altro trucchetto di bellezza di Jennifer Lopez è l’acido glicolico, un prodotto che pulisce la pelle, rimuovendo le cellule morte e lasciando i pori liberi di respirare al meglio. Oltre ai prodotti di bellezza la Lopez sta attenta anche a quello che mangia:

“Tengo le calorie sotto controllo non solo a casa ma anche quando vado al ristorante. Se nel menu ci sono solo piatti molto calorici, mi accontento di un’insalata o di un pesce al vapore con qualche verdura”

In più l’attrice non beve né alcol né caffe e non fuma. L’ultimo segreto beauty riguarda ovviamente l’esercizio fisico: Jennifer si allena tutti i giorni. Più precisamente la futura sposa di Alex Rodriguez fa pesi ed esercizi cardio. Inoltre balla moltissimo, da sempre la sua passione più grande.

Jennifer Lopez ha ribadito di non aver mai utilizzato il Botox per spianare le rughe. Non critica chi ricorre a certe iniezioni ma la Lopez preferisce un approccio più naturale. Intanto a gennaio 2021 sarà lanciata sul mercato la prima linea beauty di JLo. 8 prodotti per la cura della pelle a base di olio d’oliva, che regala grande luminosità all’epidermide.