Jennifer Lopez ha restituito il lussuoso regalo all’ex Rodriguez? Fan in tilt

Non poteva di certo passare inosservata agli occhi più attenti la foto condivisa dall’ex di Jennifer Lopez, Alex Rodriguez. Quest’ultimo ha pubblicato un’immagine su Instagram che molti hanno visto come uno scatto normale. Ma c’è quel qualcosa, non poi così piccolo, sullo sfondo che ha attirato immediatamente l’attenzione di vari utenti sul social network.

L’ex giocatore di baseball ha posato vicino a un’auto che non poteva passare inosservata e ha scritto come didascalia: “Sono super con i piedi per terra”. Ebbene l’auto in questione è una decappottabile rossa Porsche 911 GTS. E cosa c’è di così strano? Pare si tratti dell’auto che Alex aveva regalato proprio a Jennifer Lopez nell’anno 2019.

I commenti da parte degli utenti non sono tardati ad arrivare, ovviamente: “Sembra che JLo abbia lasciato non solo te, ma anche la macchina rossa”. C’è chi lo accusa di essersi ripreso il regalo fatto a JLo e non solo. In effetti, l’auto sembra identica al costosissimo regalo che il Rodriguez aveva fatto alla Lopez per il 50esimo compleanno.

La cantante, in quell’occasione, aveva posato davanti all’auto da 140.000 dollari con un completo rosso abbinato. Solo qualche giorno fa, JLo ha eliminato dal suo profilo Instagram tutte le foto che la ritraevano a fianco ad Alex, mentre sembra procedere a gonfie vele la sua storia d’amore con Ben Affleck.

Dall’altra parte, il Rodriguez è apparso recentemente abbastanza sereno nel ricordare i quasi cinque anni trascorsi a fianco della popstar. Per la prima volta, l’ex giocatore di baseball ha parlato della rottura avvenuta con la nota cantante.

I fan ricordano bene il video che ritraeva Jennifer per la prima volta di fronte alla costosissima Porsche 911: “Oh mio Dio devo guidare? Non ho mai guidato una macchina come questa”.

Quando si era messa al volante, aveva dimostrato di essere abbastanza sciolta. La popstar, però, pare preferisca stare seduta sul sedile posteriore, anziché alla guida.

Ora Alex, condividendo questa foto appoggiato all’auto che aveva regalato a JLo, vorrebbe mandare qualche messaggio? Sicuramente ai fan più attenti non è passato inosservato il dettaglio.

In quanto non ama guidare, probabilmente la Lopez ha preferito tornare indietro il regalo a quello che ormai è il suo ex fidanzato.

Jennifer non vuole più avere niente a che fare con l’ex visto che ha ritrovato ormai la serenità con Affleck? C’è chi è convinto che sia stato lo stesso Rodriguez a riprendersi il regalo.