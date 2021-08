Jennifer Lopez, il dono per le figlie di Ben Affleck è da capogiro

Un ritorno di fiamma da favola, nemmeno pensato nelle fiabe più romantiche: Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno ripreso, dopo quasi due decenni, le trame d’amore lasciate in sospeso. Anzi, lasciate innanzi all’altare visto che nel 2004 si dissero addio a un passo dal matrimonio. Ma è proprio vero che certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornato, come direbbe Venditti. Per i Bennifer è andata proprio così ed ora pare che vogliano recuperare il tempo perduto, a suon di vacanze da Le Mille una Notte, party esclusivi e regali non concessi ai comuni mortali. A proposito di doni: J.Lo, come riferisce il magazine People, di recente avrebbe regalato dei gioielli alquanto preziosi alle figlie del compagno.

In questi 17 anni di lontananza, il divo hollywoodiano e la popstar statunitense non se ne sono stati con le mani in mano: lei è diventata mamma di due gemelli, Emme e Max di 13 anni, nati dal matrimonio con l’ex marito Marc Anthony; lui ha avuto due bambine, Seraphina e Violet oggi rispettivamente 12 e 15 anni, e il figlio Samuel di 9, venuti alla luce dalle nozze con Jennifer Garner.

People ha reso noto che per la festa dei 49 anni di Ben, la Lopez e sua figlia Emme avrebbero regalato a Seraphina e Violet due magnifiche collane. Naturalmente il valore dei preziosi è pari a una cifra esosa. Il gesto è stato assai apprezzato da Jennifer Garner, ex moglie di Affleck che ritiene che la popstar sia una persona “gentile, meravigliosa” oltreché una “madre straordinaria”,

Non è la prima volta che si parla dello spiccato spirito materno di J.Lo. Anche ai tempi della relazione con Alex Rodriguez – l’ex campione di baseball è padre di Natalie, 16 anni, ed Ella, 13 – si disse che con le ragazze dello sportivo instaurò una legame fortissimo, solido e particolarmente affettivo.

A proposito di Rodriguez: la cantante ha definitivamente cancellato l’ex, togliendolo persino dai suoi contatti social nelle scorse ore. Sui suoi profili in rete, infatti, non c’è più alcuna traccia di quella love story, durata circa quattro anni. Oggi Jennifer ha occhi solo per Ben.