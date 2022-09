Jennifer Lopez e Ben Affleck: scoppia la crisi, lei è terrorizzata

È già crisi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. A otto settimane dal primo matrimonio in gran segreto celebrato a Las Vegas e a un mese da quello più fastoso organizzato in Georgia, la coppia sta attraversando un momento particolarmente difficile. Una fonte vicina ai due attori ha spifferato che moglie e marito continuerebbero a litigare e che la diva portoricana sarebbe piuttosto spaventata dalla situazione.

Alla base delle numerose incomprensioni e discussioni ci sarebbe il comportamento di Ben Affleck, che cambierebbe umore di continuo. L’attore, tra l’altro, deve fare i conti con una malattia piuttosto seria – l’emicrania cronica – che lo condiziona nella quotidianità. Il perenne mal di testa lo rende sempre stanco e irascibile.

Stando a quanto riporta Heatworld, Jennifer Lopez sarebbe terrorizzata da quanto sta accadendo in questi giorni. L’insider ha assicurato:

“Ora che tutta l’eccitazione dei matrimoni e della luna di miele è finita Jen è terrorizzata dal fatto che Ben possa annoiarsi molto facilmente della vita matrimoniale. Sente una pressione enorme sulla sua vita privata, non vuole un altro divorzio e sta facendo di tutto per resistere. Sta cercando sempre cose fresche ed eccitanti per tenere vivo il rapporto. Non vuole divorziare, teme il giudizio della gente”