Jennifer Lopez e Ben Affleck, lite furibonda: lui è andato via di casa

È finito l’effetto luna di miele tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Da qualche settimana i due starebbero attraversando una profonda crisi che sta mettendo a rischio il loro matrimonio celebrato venti anni dopo il primo incontro. Un ritorno di fiamma emozionante e magico che ha fatto sognare un po’ tutti.

Stando a quanto si legge sui magazine americani le discussioni e i litigi tra Ben Affleck e Jennifer Lopez si sarebbero intensificati nell’ultimo periodo. Ogni piccolo problema o imprevisto sarebbe fonte di scontro. Tanto da spingere il divo di Hollywood a prendere una decisione estrema: quella di lasciare il tetto coniugale.

Proprio così: pare che al momento Ben e Jennifer vivano distanti, in due proprietà differenti di Los Angeles. Un modo per riflettere sugli ultimi scontri, non crearne di nuovi e cercare soluzioni che non siano legate al divorzio. Tra i tanti motivi dei contrasti anche alcune promesse mancate…

Sembra che prima del matrimonio Affleck abbia promesso alla collega di impegnarsi a smettere di fumare. Vizio che però non sarebbe ancora riuscito ad eliminare del tutto dalla sua vita: di recente è stato pizzicato per le strade di Santa Monica mentre fumava e beveva una bibita gassata.

La crisi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck

Stando ad una fonte consultata da RadarOnline l’impatto della quotidianità, il ritorno alla vita di tutti i giorni, sarebbe stato deleterio per il legame tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Inoltre la diva latina farebbe di tutto per avere il massimo controllo sulla relazione e sulla famiglia. La Lopez sarebbe inoltre infastidita dai vizi del neo marito: non solo sigarette ma anche festini e gioco d’azzardo.

I quattro matrimoni di Jennifer Lopez

A Jennifer Lopez piace molto indossare l’abito nuziale: si è sposata ben quattro volte. Nel 1997 ha detto sì al cameriere cubano Ojani Noa ma il matrimonio è durato solo un anno. Nel 2001 JLo è diventata la moglie del ballerino Chris Judd ma nel 2003 è arrivato il divorzio.

Il matrimonio più lungo di Jennifer Lopez è stato quello con l’amico di vecchia data Marc Anthony, celebrato nel 2004. Durato sette anni, e culminato dalla nascita dei gemelli Emme e Max, è giunto al termine nel 2011. Ben Affleck è il quarto marito della Lopez.

L’attrice e cantante ha poi avuto relazioni con il rapper P.Diddy, il ballerino Casper Smart e con l’ex giocatore di baseball Alex Rodriguez. Ben Affleck è stato invece legato a Jennifer Garner dal 2005 al 2018: la coppia ha avuto tre figli, Violet, Seraphina e Samuel.