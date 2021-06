Jennifer Lopez e Ben Affleck, il padre di lui spiazza: “Sciocchezze”

La nota cantante e il famoso attore sono tornati a formare una coppia e ormai sembra non esserci alcun dubbio: lui, però, non he ha ancora parlato con la sua famiglia

Jennifer Lopez e Ben Affleck non si nascondono più. In questi giorni, la coppia ha confermato che tra loro è ri-scoppiato l’amore. Dopo il bacio scattato nella palestra di Miami, i Bennifer sono stati avvistati mentre lasciavano insieme un ristorante di Los Angeles. Ed ecco che ora a dire la sua su questa relazione ci pensa il padre di Ben Affleck, Timothy. Quest’ultimo, in un’intervista a The Sun, confessa che l’attore non ha detto nulla alla sua famiglia di questo ritorno di fiamma.

Il 77enne ammette di non aver mai sentito parlare di “tutte queste sciocchezze”. Parole molto dure da parte di Timothy, che probabilmente non ama vede girare il nome di suo figlio tra i gossip del momento. Certo, ha sentito parlare della Lopez, ma non aveva alcuna di idea che tra loro stesse accadendo tutto questo. Timothy racconta alla rivista, secondo quanto si legge su JustJared, che solitamente parla con i suoi figli quando si incontrano. Loro condividono con lui solo ciò che vogliono condividere.

Ora è da tanto tempo che non vede i suoi figli, compreso Ben, a causa del loro lavoro e del Covid-19. Dunque, sembra che sia questo il motivo per cui il noto attore non abbia ancora rivelato al padre del suo ritorno di fiamma con Jennifer Lopez. Timothy pare non apprezzare molto le notizie legate al gossip. Infatti, vorrebbe solo che le persone si concentrassero sul lavoro che suo figlio fa in Congo, con le donne che aiuta. Il 77enne si riferisce a un ente di beneficenza, nato nel 2010.

E ancora sulla storia di Ben e Jennifer aggiunge: “Ci sono storie importanti che i media dovrebbero riportare in questo modo, non queste sciocchezze”. In questi giorni si è compreso che la coppia ha intenzione di fare sul serio. La relazione non è più un mistero e sembra che la Lopez, dopo aver interrotto la sua storia con quello che doveva essere il suo futuro marito, ovvero Alex Rodriguez, abbia ritrovato il sorriso proprio con Affleck.

La conoscenza tra Jennifer e Ben avvenne diversi anni, precisamente nel 2002, quando si incontrarono sul set del film Amore estremo. Formarono una coppia fino all’anno 2004. La Lopez era sul punto di convolare a nozze con l’attore, ma quattro giorni prima il matrimonio fu annullato! Da allora, restarono solo buoni amici, fino a oggi!

Gli amici raccontano che stanno lavorando per portare avanti la loro relazione. Insieme sono molto felici e starebbero già parlando del loro futuro. Tutte queste conferme rappresentano una chiara smentita sul ritorno di fiamma tra J.Lo e il suo ex Marc Anthony, padre dei suoi figli. La Lopez è indubbiamente una delle protagoniste delle notizie attuali di gossip!

Ora non resta che attendere delle dichiarazioni pubbliche da parte dei due diretti interessati.