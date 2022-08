Jennifer Lopez e Ben Affleck, è già divorzio? Retroscena e verità

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono lasciati tre settimane dopo il matrimonio celebrato a Las Vegas? È questa la notizia che sta circolando in queste ore sui social network: da Facebook a Instagram, da Twitter a Tik Tok. In realtà si tratta di una bufala bella e buona! Tra i Bennifer non c’è nessuna rottura e il caso è stato montato dopo un articolo apparso sul magazine Hollywood Life, nel quale si parlava dell’imminente separazione dei due attori dovuta però solo ed esclusivamente ai rispettivi impegni di lavoro.

In seguito alla luna di miele a Parigi, infatti, Ben Affleck e Jennifer Lopez sono stati costretti a prendere strade differenti. Lui è rientrato a Los Angeles per sbrigare alcune questioni cinematografiche mentre lei è prima approdata a Capri e poi continuerà a lavorare in giro per l’Europa. Una separazione esclusivamente momentanea. Anzi, i diretti interessati – stando a quanto assicurano alcuni amici della coppia – sono convinti che stare lontani possa aiutare a rafforzare l’intesa.

Il 49enne e la popstar 53enne sono in contatto quotidianamente tra telefonate, messaggi e videochiamate. “Il tempo che trascorrono lontani l’uno dall’altro rende più bello ritrovarsi. JLo adora il fatto di sapere che suo marito sarà lì per lei, qualunque cosa accada”, ha scritto Hollywood Life citando una fonte vicina a Jennifer.

Il ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono l’esempio che a volte anche la “minestra riscaldata” può funzionare. I due si sono amati nei primi anni Duemila per poi lasciarsi a un passo dall’altare a causa di alcune incomprensioni sorte dopo la pressione mediatica. Nel 2021 l’improvvisa riconciliazione, che ha fatto sognare tutti i romantici del mondo.

Per la cantante e attrice quello con Ben Affleck è il quarto matrimonio della sua vita dopo quello con Ojani Noa, durato a malapena un anno dal 1997 al 1998, quello con Chris Judd, andato avanti dal 2001 al 2003 e quello con Marc Anthony (2004-2014).

L’attore e regista si è sposato solo una volta, con Jennifer Garner. Hanno detto sì nel 2005 per poi mollarsi nel 2018, dopo la nascita di tre figli. La Lopez ha invece avuto due gemelli, Emme e Maximilian, da Anthony, che si è congratulato con l’ex moglie per le nuove nozze.

Pure la Garner non è rimasta indifferente al sì di Ben Affleck e Jennifer Lopez e ha fatto recapitare un regalo alla collega che ha molto apprezzato per il sostegno ricevuto.