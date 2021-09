Jennifer Lopez e Ben a Venezia: gaffe con Serena Rossi, scoppia la bufera

Al Festival del Cinema di Venezia sono sbarcati anche Jennifer Lopez e Ben Affleck. Per la coppia, riunita dopo venti anni, si tratta del primo red carpet post ritorno di fiamma avvenuto qualche mese fa. I due, però, si sono resi protagonisti di una gaffe nei confronti di Serena Rossi, madrina dell’evento cinematografico.

Come mostra il video pubblicato da Very Inutil People (che potete ammirare più in basso) in un angolo della passerella Serena Rossi ha avuto l’onore di incontrare Jennifer Lopez. Quest’ultima ha stretto la mano della collega italiana ma non le ha prestato troppa attenzione.

All’improvviso è arrivato Ben Affleck, che si è avvicinato alla fidanzata ritrovata. I due divi di Hollywood si sono subito scambiati un bacio appassionato. Una scena che ha creato un certo imbarazzo in Serena Rossi, che ha preferito defilarsi. Su Instagram è scoppiata la bufera: in tanti si sono scagliati contro i Bennifer, rei di essere stati poco eleganti nei confronti della Rossi.

“Sarà anche Jennifer Lopez, ma sei ospite di un evento, quella che si è presentata è la madrina della serata, prestale un po’ di attenzione. E a prescindere da ciò, è stato proprio sgradevole notare come la Lopez abbia immediatamente squadrato dalla testa ai piedi Serena Rossi. Che gran caduta di stile”, ha scritto qualcuno su Instagram.

“Mi è caduto un mito. Tirarsela è poco di classe”, ha fatto notare qualcun altro. “Cioè JLo l’ha snobbata, Serena sei stupenda”, ha ribadito un fan della Rossi. C’è chi ha puntato il dito pure contro Ben Affleck:

“Lopez e Affleck in piena cotta adolescenziale che non riescono a staccarsi neanche quel minimo per scambiare due parole di cortesia con la madrina della serata sono imbarazzanti”

Jennifer Lopez e Ben Affleck a Venezia

La coppia del momento – quella formata da Jennifer Lopez e Ben Affleck – è stata la protagonista assoluta della passerella che ha preceduto la proiezione in anteprima del film The last duel di Ridley Scott. Per la gioia dei fotografi JLo, di bianco vestita, e Ben, in smoking nero, si sono concessi diversi baci, percorrendo il tappeto rosso mano nella mano.

Lopez e Affleck si sono ritagliati anche un momento di intimità subito dopo il red carpet. La coppia si è spostata nelle vicinanze della porta di ingresso del corridoio che porta alla Sala Grande del Palazzo del Cinema e qui, tra la sorpresa generale dei presenti, la Lopez ha tirato fuori dalla borsetta il lucidalabbra e poi ha abbracciato Ben.

Nell’angolo che la coppia si è ritagliata si è baciata più volte, incurante dei curiosi che nel frattempo stavano scattando foto con i telefonini.